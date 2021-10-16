他牆上掛「富貴險中求」！專治收不回的爛帳　這回被反制糗爆

▲新興分局與刑警大隊偵二隊合作破獲暴力犯罪集團，首惡蔡嫌等10人到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

暴力討債犯罪集團栽了！高雄警方今年獲報，蔡姓嫌犯在新興區一棟民宅設立一家經紀公司，專門從事討債工作，9、10月還凌虐2名被害者，讓2人分別受有刀傷、全身毆傷等傷勢。在檢警合作之下近日破獲暴力犯罪集團，查獲首惡蔡嫌等10人到案，將依違反刑法恐嚇取財、妨害自由、妨害秩序及組織犯罪條例等罪嫌移送偵辦。

蔡姓嫌犯平日在高雄市新興區八德二路某民宅設立經紀公司，旗下成員也以此為活動據點，平日活動在新興、三民、人五、鳳山等地區。

▲▼警方進入發現犯嫌公司內有掛「富貴險中求」字樣掛畫，也在嫌犯臉書找到有關討債的相關貼文。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後追查發現，蔡嫌近期率眾從事暴力討債，9、10月之間還在新興區、仁武區暴力凌虐2名被害人，2人分別受有刀傷、全身毆傷，涉嫌組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、妨害秩序等集團性暴力案件。

警方與刑大偵二隊共組專案小組蒐證，經專案小組跟監蒐證後，掌握首惡蔡嫌暴力犯罪的事證，並持搜索票及拘票兵分多路，至高雄市三民區及新興區等處，將檢肅治平對象蔡嫌及共犯謝嫌等共計10人拘提到案。

警方進入發現犯嫌公司內有掛「富貴險中求」字樣掛畫，也在嫌犯臉書找到有關討債的相關貼文，內容寫道「誠收您收不回來的爛帳，絕非暴力討債，成數彈性，意者私訊。」

▲▼後續查扣空氣鎮暴長槍1支、球棒6支、借款人借據資料59份、刀械6枝、廠牌BMW權利進口車1輛，現金新臺幣228300元等證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續分別查扣空氣鎮暴長槍1支、球棒6支、借款人借據資料59份、刀械6枝、廠牌BMW權利進口車1輛，現金22萬8300元等證物。

全案於15日下午依違反刑法恐嚇取財、妨害自由、妨害秩序等罪嫌，將蔡嫌等10人移送台灣高雄地方法院檢察署偵辦。