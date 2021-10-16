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考古重大發現！龐貝附近古城近30年首度出土遺骸　離大海只差幾步

▲▼羅馬古城赫庫蘭尼姆不如龐貝城出名，但較為富有。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 羅馬古城赫庫蘭尼姆不如龐貝城出名，但較為富有。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利維蘇威火山於西元79年爆發，羅馬古城赫庫蘭尼姆（Herculaneum）被火山灰吞噬，卻不如擁有2萬人口的龐貝城一般有名。考古學家近來在赫庫蘭尼姆挖出一名男子遺骨，為近30年來首度有罹難者遺骸出土，堪稱轟動性的發現。

《衛報》15日報導，考古學家說明，男子遺骨在本為古城海灘的位置被發現，頭顱朝向大海的方向，應是在火山噴發後逃命的過程中，在距離海洋僅幾步之遙時喪命，年齡介於40至45歲之間。由於他死前流下的血跡，遺骨呈現明亮的紅色，遺骨周圍有已經碳化的木頭，還包括一根可能壓碎他頭骨的屋樑。

赫庫蘭尼姆考古公園負責人西拉諾（Francesco Sirano）說明，「這裡的最後瞬間來得又快又可怕。火山噴發產生的碎屑在凌晨1時襲向小鎮，當時溫度為300至400度，部分研究甚至指出，溫度高達500至700度。又白又熱的火山雲以每小時100公里的速度往海洋移動，濃到完全沒有氧氣。」

相較鄰近的龐貝城，赫庫蘭尼姆較小，也較鮮為人知，但更為富有，建築物更加精緻。這座城市被埋在厚達15公尺的火山灰下，直到18世紀早期才被發現，1980至1990年代出土300多名罹難者遺骨，被發現時堆疊在船棚裡，據信為他們死前等待海上救援時躲藏的地點。

針對此次挖出罹難者遺骨，義大利文化部長弗蘭切斯基尼（Dario Franceschini）表示，這是個轟動性的好消息，因為這是文化部技術人員時隔30年重啟考古工作後的新發現。

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