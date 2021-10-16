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疫情失業　網上聊出「寂寞財」　媽媽主播半個月賺進5.3萬

繆思模麗（圖／翻攝自繆思模麗臉書粉絲團）

▲疫情悶在家，透過網路直播交友聊天成了不少人的消遣，帶起了一波寂寞商機。（圖／繆思模麗提供，以下同）

消費中心／台北報導

一場疫情來襲，各行各業受到重創，過去人潮擁擠的熱鬧商圈一店難求，現在生意蕭條，再加上龐大租金壓力，勉強做的咬牙苦撐，挺不過的只能含淚關門，店家接連倒閉，實體通路慘不忍睹。不少人因疫情停工、失業或找不到工作，但新世代商機藏在網路上，在苦嘆無賺錢機會的時候，有人已經靠著一支手機改變生活，大膽嘗試轉當網路主播，幫自己找到新出路，並且在居家防疫期間於網上賺進寂寞財，在困境中逆襲成功。

防疫讓大家長時間宅在家中，雖然是為了健康安全著想，但無法外出走走到處逛，也沒有太多娛樂悶到慌， 關久了不免覺得無趣又空虛孤單，有人滑手機逛逛網購、網拍直播，邊看邊買「+1」下單，也有人透過網路上視訊直播交友聊天、打發時間，隔著螢幕有網路主播陪伴，頓時成了最大消遣，不只在網路上掀起寂寞需求，疫情更讓寂寞商機翻漲 10 倍。

繆思模麗（圖／業者提供）

▲直播不像現場 Live 講講話就好，不僅要掌握流行話題，還需具備說話技巧，才能留住網友。

疫情期間，視訊直播平台吸引停業失工者找尋新出路，在網路上接觸了繆思模麗，花時間努力經營後，打破印象中直播都是美女或展示多才多藝的內容，獨有的聊天直播主播讓一般素人只靠聊天和陪伴找到新財源擺脫低薪潮，又能在家安全防疫。一位台南媽媽主播常常有時間就開播，在自己的頻道創造高收入，第一個月領 1.7 萬，第二個月直接破 10 萬多；另一位媽媽主播因家中遭逢喪事以及老公外遇雙重打擊，重新振作面對人生，只開播 56 小時，短短半個月就賺進 5.3 萬，直接突破一般上班族兩個月的薪水，繆思模麗更創造多位月收入百萬級的火紅主播和經紀人，成為行業內的領頭首選。

線上有不少直播平台，想加入主播行列很容易，但更多的是已經開播一段時間，關注人氣始終低迷，因而放棄。一般認為網路主播外貌姣好是最重要的吸睛條件，繆思模麗卻顛覆大眾看法，旗下專業經紀人團隊培訓直播網紅主播時，首重說話及應對技巧，就算是毫無經驗的素人，只要透過專屬主管一對一指導，親身傳授技能分享經驗，資深學姊從旁輔佐，在專業課程與直播內容規劃下，掌握聊天訣竅、肢體語言、外型打扮，也能塑造個人魅力形象讓平台寂寞用戶感受到真心的陪伴，在短期內成為火紅素人主播，顏值、身材倒是其次。

繆思模麗（圖／業者提供）

繆思模麗（圖／業者提供）

▲▼繆思模麗擁有專業視訊直播團隊，提供完善培訓計畫，標榜在短期內能成為火紅素人主播。

繆思模麗（圖／業者提供）

在繆思模麗的專業視訊直播團隊打造下，有許多主播分享自從加入這份工作後，臨場反應與口才在不知不覺中變得很好，也帶來不錯的收入。繆思模麗表示，全職主播開播後，第一個月穩定工作兼職 4 小時收入2～3 萬、正職 8 小時收入 3～5 萬，第二個月收入倍增，平均 3 個月內培訓創造高收入 6～10 萬，而且 24
小時皆可自由安排上線，零成本、時間彈性，再加上隱私安全高，不用出門和用戶接觸，在家也能安心工作。

繆思模麗（圖／業者提供）

▲把握疫情時機財，主播們創造驚人戰績，專業視訊直播團隊單月突破千萬營業額。

繆思模麗補充說明，進入直播產業不難，除了才藝直播有更大的人才需求是在聊天直播，有企圖心又積極
的話，不論兼職或正職，可獲得優渥的工作收入，但想快速上手讓收入能穩定跳躍成長，找對專業的視訊
直播團隊協助是必備，建議尋找正規公司才有保障，且有完整的分潤制度，而繆思模麗是國內擁有合法營利事業登記的傳媒公司，提供直播主培訓育成中心，設有直播間及免費空間等完整設備，還有完善培訓計畫，不裁員且提供完善福利制度，又有獨立工作室可自由發揮空間，不少人爭相報名躍躍欲試，目前在全台北中南招募主播中，歡迎對視訊直播有興趣的人，給自己一個改變的機會。

聊出寂寞財！全台北中南主播招募中：https://musemodel.tw/

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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