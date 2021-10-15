台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

▲他點出台北2大危老建物，網友感嘆「從小看到大，都拆不掉」。（圖／記者林裕豐攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄鹽埕城中城火警，造成46死41傷悲劇，危老建物的安全及治安問題，再度引發社會熱議。政治工作者周軒在臉書表示，一棟大樓建築物要都更，本來就是相當困難的事，由於大樓產權複雜，光整合就要好幾年，並舉出台北芝麻酒店、中泰花園住宅大廈等例子，引發網友熱議。

周軒14日在臉書表示，一棟建築物要都更，本來就是相當困難的事，像是在大安區信義安和路口的芝麻酒店，台北人可能多少都有印象，1977年落成至今超過40年，曾經是銀行、酒店及KTV進駐，卻因為一場大火荒廢至今，一直想要都更，偏偏產權複雜，光整合就要好幾年。

▲芝麻酒店1977年落成至今超過40年，曾經是銀行、酒店及KTV進駐，卻因為一場大火荒廢至今。（圖／記者林裕豐攝）

他指出，對面的僑福花園廣場一坪開到180萬元，旁邊還有國泰醫院，對面又是通化街夜市，怎麼看整合好都更都是大賺特賺，偏偏就是搞不定，首善之區的台北市尚且如此，今天出事的高雄鹽埕區會比較容易嗎。

台北市另外還有一件都更案也相當有名，就是位在慶城街及長春路口的中泰花園大廈，號稱台北最牛皮的都更案，房子從民國68年蓋好到現在，本來今年好不容易要拆了，卻又因為有人提出異議喊卡，都更真的沒有想像的容易。

其他網友看了紛紛表示，「每次經過這棟大樓，都在想什麼時候會倒掉」、「出事才會喊都更啦，真的要做又開始罵」、「每天上班都會經過這棟大樓，目前真的無解，可惜了這塊精華地段」、「感覺每個都市都有這種鬼建築」、「真的從小看到大，都拆不掉」。

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