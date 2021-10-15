傳智利挺中國入CPTPP　日外相不滿：先完成國內批准「顧好自己」

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京15日綜合外電報導

傳出智利表態支持中國參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日本外務大臣茂木敏充今天語帶批評地說，智利至今尚未批准CPTPP，希望智利能先完成國內的批准程序。

日本產經新聞報導，茂木今天在記者會上對智利尚未完成國內CPTPP程序，卻支持中國加入表達不悅。

茂木表示，智利還沒完成國內的批准程序，比起他國事務，希望智利能先認真進行國內的CPTPP相關手續。

外務省指出，智利雖然是CPTPP發起國之一，但智利國會還沒批准加入。

中國外交部日前表示，智利表態支持中國參加CPTPP。

CPTPP於2018年12月30日生效，簽署國有11國，包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

不過，智利、馬來西亞與汶萊尚未批准加入CPTPP。

目前英國、中國和台灣申請加入CPTPP，必須獲得日本等現有8個已批准的成員全員同意。

日本參議員、自民黨外交部會會長佐藤正久昨天在推特發文表示，智利尚未批准CPTPP，目前不能參與新增成員談判。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜