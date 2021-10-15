疫苗誤植不只北市！指揮中心：雙北共540筆錯誤「新北1診所49件」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市接連發生醫院接種AZ疫苗人工上傳批號誤植事件，一度誤以為打到過期疫苗。中央流行疫情指揮中心今日公布，目前為止共有3家醫療院所出現狀況，除先前北市的康寧醫院與中心診所誤植491筆，另新北劉宜光診所誤植49筆，總計雙北地區有540筆。

台北市議員林穎孟昨爆台北市有醫院施打過期的AZ疫苗（批號K004C），但台北市長柯文哲澄清北市府不可能藏疫苗，是工作人員上傳資訊時批號選錯。被爆料的康寧醫院也發聲明並致歉是人工作業錯誤，會逐一簡訊通知前揭242位市民更正資訊。

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指揮中心發言人莊人祥說明，這一批10/3屆效的AZ疫苗，當天共有3家醫療院所出現問題，包含台北市中心診所跟康寧醫院總共491筆，另新北劉宜光診所是49筆，這部分13日就已經通知衛生局去確認是什麼問題，目前知道也是屬於批號誤植的現象，14日已經回復、修正完畢，後續也會盡量使用批號管理、與防呆機制，例如盡量用電子病例等方式，避免人工誤植。

北市針對第12輪疫苗施打，規畫診所打莫德納、花博施打站打AZ、診所打BNT。莊人祥回應，目前針對診所建議只能打一種疫苗來避免出錯，醫院如果有不同門診區域，可以有不同廠牌接種，至於大型接種站可以有不同選擇，但動線安排和人流要進一步管控。對北市的安排表達感謝，沒有特別的建議。