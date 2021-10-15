城中城大火46死　侯友宜宣布捐出1個月所得慰助傷亡者

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，釀46死41傷。新北市長侯友宜15日宣布，將捐出自己1個月所得，並鼓勵企業捐款至「好日子愛心大平台」，所得全數轉給高雄市政府來慰助傷亡者，希望能撫平他們的傷痛。

侯友宜表示，台灣同島一命，每一條逝去的生命都是我們的同胞，其中1名罹難者是新北市市民，市府已立即啟動社工關懷，同時也宣布將捐出1個月所得，帶動所有人來關心這一群往生、受傷的民眾，並鼓勵企業界捐助「好日子愛心大平台」，所得全數轉給高雄市政府來慰助這些傷亡者，希望能撫平他們的傷痛。此外，新北市燒燙傷照護中心也願意支援傷者的照顧，啟動大量社工來關懷，盼全島同心齊力慰助這些傷亡者，讓這個慘劇能夠稍微得到撫平。

至於新北都市更新進度，侯友宜說，這兩年多來新北全力衝刺，危老加速重建已比以前多了將近2.5倍，過程中難免有不盡人意，但都會採取強力執行的方式，希望讓危險、老舊的建築物不要因為少數人而造成公安問題。

侯友宜說，昨天起已對轄內所有複合型的高層大樓啟動消安、公安智慧演練，首先針對7棟屋齡30年以上的老舊建築進行檢視，消安、公安仍然有一些需要改善的部分，市府已勒令業者、管理委員會快速改善；至於2棟沒有成立管理自治委員會，也要求加強輔導快速成立。

侯友宜強調，面對所有的災難，我們也要不斷的檢討自己，做得不夠好就要全力的把它改善，希望悲劇不再發生。