校園解封起跑！台大明起解除門口管制　民眾不分時段可入校

▲台大明天起解除門口管制。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

明（16日）起民眾不分時段可自由進入台大！台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，台灣大學也宣布，明日起解除校總區門口管制，也就是不管台大師生或一般民眾，進入台大校園前不用在大門口量測體溫，但進入各館舍，仍應落實實聯制、量測體溫等措施，台大強調，這是綜合各方資訊後的綜合判斷，也經校級防疫小組討論通過，未來仍會根據疫情狀況作滾動式調整。

隨著疫情趨緩，本週二（12日）起，台大已經開放師生回校進行實體上課，由於近期本土疫情明顯趨緩，加上國人單劑疫苗施打率來到6成左右，台大在昨晚宣布，因疫情穩定控制中，台大從明天起，解除校總區門口管制措施，但進入各館舍，仍應落實實聯制、量測體溫等措施。

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台大總務長葛宇甯表示，隨著本土疫情趨緩，師生本週二起已經回到校園上課，但仍依照教育部相關規定，包括上課方式以實體授課為原則，原採取或已申請遠距教學者，得維持原教學方式，實體授課教室的師生人數80人以內，採取實體授課，若室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5 米/人(2.25平方米/人)，也可安排實體授課，上課時要求師生全程佩戴口罩，落實課堂點名並禁止在教室內飲食。

不過，葛宇甯指出，台大從五月起配合政府規定，在校園各門口進行管制，相關人力每個月支出就要約一百萬，從五月至今已花費約六百萬，加上近期本土疫情明顯趨緩，也詢問過其他大學狀況，加上校級防疫小組討論通過，決定明天起開放校園。

葛宇甯進一步說明，目前師生進入校園都要量測體溫，一般民眾開放入校時間也僅有晚上七點到隔天早上七點，其他時間入校得有持有工作證或相關證件，明天開放後，師生在校園門口不用在量測體溫，但進入館舍仍然需要，一般民眾則不分時段都可進入校園。

▲台大明天起解除門口管制。（圖／台大提供）

至於同為台灣大學系統的台師大與台科大，據了解，應該會在這幾天討論，台師大預計下週一（18日）開會討論，預估三校應該會採取相同措施。