15歲少年墜6m橋下死亡逆轉命案　慘遭2煞追打驚逃真相曝光

▲警消人員將墜橋少年救起送醫 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣牡丹鄉山區在5月間發生一起15歲少年「阿成」深夜墜下6米高的橋下，消防人員及警方獲報趕往援，原以為是件意外，但「阿成」經半個月搶救不治死亡，檢警驗屍，發現死者身上有多處不明傷痕，恆春警方深入追查，發現死者與兩名陳姓男子酒後起口角，死者遭到追打過程，才意外引發墜橋受傷死亡意外，警方依過失致死罪嫌將他們兩人送辦，檢方一度將他們兩人收押，還給死者及家屬一個公道。

據悉，15歲「阿成」於5月15日21時許，與友人到山區一處部落聚會，16日凌晨0點48分卻被發現跌落6米高的橋下河床，警消獲報趕往救援，發現「阿成」已沒有意識。救護人員以頸圈、長背板、包紮止血及固定後，以雙節梯與省力系統架設低索救上橋，送往就醫 ，經半個月醫療不治。

警方報驗檢察官驗屍，檢警發現他身上有其他明顯傷痕，懷疑墜橋不單純，深入追查，找來證人了解，經一個多月後追查、過濾、蒐證，得知死者於15日當晚和友人參加陳姓男子的家庭聚會，酒後雙方發生口角。

16日凌晨零點左右，死者遭陳嫌毆打後，另一名陳姓男子又持物品追打，被害少年遭連續毆打心生恐懼逃離，由於夜晚天色不明，死者在逃離過程，墜入橋下河床，受到重傷，送醫不治，將兩名陳姓男子傳喚到案，訊後依過失致死罪嫌送辦。