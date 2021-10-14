▲高雄鹽埕城中城大樓發生嚴重火警，目前已造成46死41傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，釀成46死41傷悲劇，隨著救援行動持續深入，傷亡人數可能還會攀升，成為高雄有史以來死傷最嚴重火警。事實上，鹽埕區在1989年就曾發生過24人葬命的嚴重火警，其中19人的遺體全堆疊在樓梯間，令附近居民都記憶猶新。

據了解，「九龍大樓」位於高雄市鹽埕區，屬於住商混合大樓，1989年5月16日曾發生縱火案，當年32歲的李姓嫌犯曾與九龍大樓的卡拉OK店家有過衝突，隨後找了另外3人來到該建築，把汽油彈丟進大廈地下室的樓梯口，引燃烈焰。

▲位於鹽埕區的九龍大樓，有「高雄第一凶宅」稱號。（圖／資料照，下同）

當時大樓的9樓是賽鴿協會的辦公室，居民得知失火後趕緊往頂樓天台逃，卻發現前往戶外的逃生門被鎖死，此次災難造成24人死亡，光是樓梯間就堆疊19具屍體。3名縱火嫌犯隨後落網，其中夏姓和王姓嫌犯求處死刑，隔年伏法。

事後大樓開始屢傳靈異事件，包括白影飄過，有人看見半夜有好幾個都在上面走，甚至有人說晚上會聽到洋娃娃的哭泣聲。曾有人覺得便宜，買下地下室到二樓共三層居住，沒想到沒多久家裡就出人命辦喪事，趕緊搬走；前里長也曾表示，有遊民在裡頭上吊一個多月才被發現，「我還跟他對看5分鐘」。

九龍大樓曾經於2018年在外牆上被人貼上白布條，表示該大樓將進行法會超渡亡靈，一時間聲名大噪，也將對面的預售建案「塩埕序」曝光到全國，吸引不少民眾看屋，也加速該案銷售，面凶宅第1排更早就完銷。至於九龍大樓則是30幾年來就整棟閒置在那裡，未曾有過買賣紀錄，去年一度傳出有屋主想賣、但也沒辦法成交。