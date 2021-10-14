城中城200多戶僅「9戶投保火災險」！保險局統計理賠2800萬

▲高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，釀成46死41傷悲劇。據悉，城中城的住戶大多是弱勢團體，根據金管會保險局初步統計，整棟大樓中只有9戶有投保住宅火險，保額合計僅2800萬元，有2名罹難者是保險公司的保戶，預估賠付金額約110萬元，其餘身故者及傷者，還有待進一步確認。

高雄城中城大樓是住商混合大樓，地上12層地下2層，戶數超過200戶，屋齡迄今約40年。金管會透露，截至晚間5時，產險方面有9戶投保住宅火災保險，合計約為2800萬元，一戶約理賠311萬元；另外，只有2名罹難者是保險公司的保戶，預估賠付金額約110萬元。目前保險公司已主動查找保戶，並啟動保戶關懷服務措施。

而對於事故中的罹難者，高雄地檢署指出，除會派遣多組外勤人力外，也會和橋頭地檢署調遣支援法醫人力，將由檢察官率同法醫相驗，並在家屬抵達後協助指認遺體，確認死亡原因後核發相驗屍體證明書，以讓家屬可以領回遺體以處理相關後事。另，針對被害家屬部分，雄檢則會通知通知財團法人犯罪被害人保護協會台灣高雄分會啟動關懷機制，關心慰問相關家屬及提供必要的法律協助。

釀成整起事故慘案的原因到底為何，高雄地檢署也在第一時間指派主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程指揮高雄市刑事警察大隊、鹽埕分局組成專案小組，全力追查，強調「如有涉及刑責，必當速查嚴辦」。另，高雄市消防局第一時間雖初步排除人為事故，但由於相關監視器畫面拍到可疑人影，該人影出現後僅隔20秒就起火，檢方正全力追查起火原因是否與人為有關。