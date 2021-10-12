「木博喵購物台」推消費振興　16日起五倍券優惠遊大溪

▲大溪「木博喵購物台」推消費振興。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立大溪木藝生態博物館(下稱木博館)，自本月16日起，推出「木博喵購物台－木博館及街角館消費振興方案」，搭配振興五倍券可享各種優惠遊大溪！木博館並彙整六年來與在地夥伴們共學、實踐大溪美好生活的故事，出版了《風土溪望－木博館的地方共學紀事》，書籍內容提供多處大溪文化據點與可以串聯深度旅遊的文化路徑。

木博館陳倩慧館長表示，每個大溪文化據點、教育推廣活動與民俗慶典，都可現地實際參訪並親身體驗：像是溪洲農村觀光推展協會將社區耆老訪談及田野調查的成果，編輯成《謎境．溪洲城》電子書，還推出「螢光保衛戰」桌遊，連結環境保護、螢火蟲復育，好玩又能學到知識；又如內柵地區三和木藝工作坊，與地方夥伴一起推出一日「田園木匠－木之旅」體驗活動，來大溪學木藝、玩木生活；而大溪老街上的新南12，開放自己的空間與地方夥伴合作，既有不同藝術家創作及獨一無二的文創商品展售、獨立書店「天井逅書」，每週四還有由日本媽媽近藤香子推出的「笑班定食」，用在地食材作暖心料理，以深根於地方的新模式，持續再生與發展。

這些感動的大溪故事， 搭配10月中開始的消費振興方案，您也可以沉浸體會！木博館木生活館及地方夥伴（20家街角館）共同推出木博喵購物台，在木博館使用振興券消費滿200元可送100元抵用券、木生活館每月精選5項商品特惠折扣；參與活動的街角館不只針對振興券推出優惠，滿額還可以用加價購帶走可愛的木博喵資料夾或木博喵帆布袋，數量有限，售完為止！