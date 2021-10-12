轟謝志偉史上最無恥渣男　黃子哲：有骨氣就把中華民國俸祿吐出來

▲謝志偉上傳國慶日時與拿著台灣獨立旗幟的學生合照。（圖／翻攝謝志偉臉書）

記者蘇晏男／台北報導

駐德代表謝志偉今稱就算手裡舉著中華民國國旗，心裡還是想著台灣，且批評中華民國及青天白日滿地紅旗是用來壓制善良台灣人的工具。對此，國民黨前文傳會副主委黃子哲12日批評謝志偉的言論就像是個「渣男」，而且厚顏無恥的程度史上最強。黃也對謝喊話，「如果你還有點骨氣與人樣，別當中華民國的薪水小偷，把錢還給中華民國及其納稅人」。

黃子哲12日下午以「謝志偉的渣男告白」為題在臉書發文，開門見山地批評，謝志偉說他不瞞了，手裡就算舉著國旗，心裡想的也不是中華民國，這種心猿意馬、腳踏雙船的下流騙子，就是道道地地的「渣男」，只不過很少看到渣男的告白，可以如此理直氣壯還四處咬人，厚顏無恥的程度，可謂史上最強。

黃子哲表示，謝志偉在中華民國國慶日高舉台灣獨立的旗子，可見他心裡朝思暮想的是「台灣共和國」，暗地裡做的也是台獨的工作，雖然大家早就心知肚明，但既然你不瞞了，那我們也不必忍了，請把中華民國給你的俸祿吐出來。

黃子哲指出，謝志偉駐德國擔任代表5年，就以月薪50萬計，加上年終一年以14個月計算，累計迄今約盜領了3500萬元。他開嗆，「如果你還有點骨氣與人樣，別當中華民國的薪水小偷，把錢還給中華民國及其納稅人」。

黃子哲認為，其實謝志偉最惡劣的是，用自己偏狹的史觀，去製造人民的對立，用台獨的意識形態，去撕裂中華民國與台灣，用貼標籤的政治鬥爭，去挑動台灣社會的對立。

「土地公無書號，虎不敢咬人。」黃子哲說，若非總統蔡英文開了綠燈，謝志偉也當不了渣男，蔡英文在國慶日上嘴上說維持現狀的主張，其實正和謝志偉一起在維持「憲撞」，像一部失速列車，衝撞中華民國憲法與和平穩定。