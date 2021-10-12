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「狂踩好食券地雷」民眾全炸鍋！經濟部粉專被洗版：爛透了

▲▼好食券。（圖／記者曾筠淇攝）

▲好食券官網。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興五倍券8日開跑，由經濟部加碼的「500元好食券」也可以使用了！但日前卻不斷傳出爭議，許多數位綁定的民眾接連貼出踩雷的抱怨文，像是用完餐才發現該店不能刷卡等等，也有人認為使用上相當不便。不少網友就湧入經濟部粉絲專頁，在貼文底下開罵「爛透了」、「什麼爛東西。」

數位綁定的網友原本都很期待好食券，但不少人實際使用過後，發現比想像中麻煩，忍不住到經濟部粉專留言，「好食券變成了好爛券」、「既然推綁數位多好食券優惠，就表示是想推廣數位支付，結果造成這種擾民現象，大多數的商家都是無法刷卡的」、「設計得不好沒有關係，但請不要再搞出這種東西出來。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

▲網友湧入經濟部粉專抱怨。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

還有網友理性分析，希望開放取消綁定，「請讓60歲以上的老人取消數位綁定，這裡不能用，那裡不能用，老人的頭腦無法消化這麼多的資訊」、「才剛開始，這個月就當作緩衝期，用心改善好嗎」、「不知是宣傳得不夠還是怎樣，到現在要用綁定的信用卡去消費（五倍券，好食券）店家都說不能使用……」

另外，本站日前報導《查好食券店家爽嗑鍋「結帳卻GG了」崩潰求助！苦主嘆：你不孤單》，有網友日前特別上網作功課，查詢可以使用好食券的店家，趁連假期間大吃一波，選了一間涮涮店，準備要結帳離開時，發現店家不能刷卡，因此也無法使用好食券，讓他直呼，有種受騙的感覺。

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好食券經濟部五倍券數位綁定電子支付

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