郵局今領五倍券！4地區停班1.1萬人要重新預約　一狀況可彈性協助

▲郵局今天開放預約民眾領取五倍券。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

今天（10/12）中華郵政首日開放預約民眾領取振興五倍券，民眾只要持「健保卡」依預約時段到郵局即可領取，只要20至30秒就能完成領券手續。但中華郵政也表示，受到圓規颱風影響今天花蓮縣、離島金馬、桃園市復興區今天停班課，已經預約本日領券的民眾依照系統必須重新預約，約一萬多人受影響，但若民眾急用，可洽當地郵局單位彈性協助。

郵局今天開放預約民眾領取振興五倍券，一日約可提供50萬份預約額度，不少民眾盼搶頭香多選擇在今天預約，台北郵局副局長江慶星今受訪時表示，今日原訂上午8時30分開放領取五倍券，但為了體恤民眾，提前至8時15分開門讓民眾入內等候。台北共計168個局所開放民眾預約，今天台北北門郵局預約領券人數約5萬3000多人，每個郵局都有志工和行政人員支援民眾領券服務，目前秩序維持很好，民眾只要20至30秒就能完成領券手續。

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中華郵政副總經理郭純陽則表示，截至上午10時30分，全台郵局已經陸續發放逾13萬份五倍券，總預約人數也已超過180萬份。今日發放秩序良好，也因為實施預約制無出現大排長龍的狀況，能夠有效舒緩人潮。

但郭純陽也談到，受到圓規颱風影響，今天花蓮縣、離島金門馬祖、桃園縣復興鄉停班停課，當地郵局無法營業，當地預約於今天領券的民眾約有1萬1千多名，依照程式設計，上述民眾必須重新預約。若民眾有急用，則可洽當地郵局協助，「這部分會彈性處理。」

另外，依照中華郵政規定，民眾最快可以預約三天後日期，意即今天無法領券民眾，可改預約最快10月15日領券。

中華郵政再提醒，已預約時段的民眾需攜帶健保卡領券，若未領有健保卡者，則應攜帶國民身分證到預約郵局領取，若無上述兩項證件，也可攜帶經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件，經資格確認後即可領取簽收。若委託他人到郵局領取五倍券時，除領取人須持健保卡外，也須同時出示受託人的身分證明文件。