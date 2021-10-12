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巴西夫妻被當街射死！10月大嬰獨坐血泊中　傻看屍體無助痛哭

▲▼巴西一對夫妻被當街射殺，獨留他們10個月大的孩子坐在屍體旁放聲痛哭。（圖／翻攝自網路）

▲巴西一對夫妻被當街射殺，獨留他們10個月大的孩子坐在屍體旁放聲痛哭。（圖／翻攝自網路）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西一對年輕夫妻在8日外出時被毒販當街射死，只留下他們10個月大的兒子不知所措地呆坐在父母的血泊中，讓目睹這一幕的旁觀者不禁心酸落淚。

綜合當地媒體與《紐約郵報》報導，18歲的普拉多（Nicolas Elias Albuquerque do Prado）在8日乘坐計程車，與19歲的妻子亞歷桑德（Cleidiana Pereira Alixandre）、10個月大的兒子一同到上加爾薩斯小鎮（Alto Garcas）時，突然被2名男子當街射死。

現場目擊者表示，她並不認識行凶的2名男子，而且事發後，他們就立刻跳上機車逃走了。從現場的畫面可見，這名嬰兒在槍響後，完全不知道發生了什麼事，只能呆坐在父母的屍體旁哭泣，衣服和身體也沾上了鮮血。

警方事後表示，這對小夫妻死亡的地點據信是一個毒品窩藏點，且由於普拉多和亞歷桑德都分別曾因搶劫、收受贓物等罪名被捕，因此警方相信，2人的死應該與毒品走私以及幫派糾紛有關。警方也指出，儘管嬰兒並未受槍傷，但他已被兒童福利機構送往醫院接受摔倒時受到的傷。

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