女秘書被老闆叫進辦公室　數分鐘後「突然慘叫」墜10樓亡

▲女秘書被老闆叫進辦公室工作，幾分鐘後一邊慘叫一邊自10樓墜落，重摔地面慘死。（圖／翻攝自pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

印度北方邦一名19歲女子在一間公司任職秘書，近日被老闆以「處理工作」為由叫進辦公室，不久後她突然從辦公室10樓陽台墜落，當場死亡。公司老闆事後被警方逮捕，經調查才知道老闆因為性侵女子，擔心自己的罪刑被曝光，情急之下才會把女子殺害。

根據《印度快報》報導，老闆9月21日以工作為由，把19歲女秘書叫進位在10樓的辦公室，關門後他表示希望女秘書當他的情人，他可以給予非常多的金錢報答，沒想到被女秘書狠狠拒絕，氣得他決定以暴力威脅，最後成功性侵得逞，完事之後還威脅對方，不能向任何人透露這件事。

女秘書被侵犯後非常憤怒，揚言一定會報警處理，老闆擔心自己的罪刑曝光，就把她從10樓推下，她一邊慘叫一邊重摔地面，全身多處骨折並流出鮮血，路人見狀立刻打電話報警，警方趕到現場時，她已經沒有了生命跡象。

檢警調查後，發現女子除了墜樓造成的致命傷勢外，上半身有多處瘀傷及抓痕，下體還有嚴重撕裂傷，顯見女子在墜樓前曾遭受暴力，加上女子身亡時衣服凌亂，也曾經撥打電話給數名朋友，推測是想要打給朋友求救，認為老闆涉有殺人重嫌。

老闆一開始矢口否認犯罪，甚至一度誤導檢警調查方向，最後在眾多鐵證下才坦承殺人，全案目前已移送法院審理。

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