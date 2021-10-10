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傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

記者陳俊宏／綜合報導

紙本五倍券10/8開始發放，有民眾到超商領取，發現少了一張1000元，拆封後卻一度被告知無法更換。對此，經濟部回應，若民眾當下發現異常可退回，但如果拆封了確實很難處理。

《東森新聞》報導，8日下午，一名78歲婦人到超商領券，當下就發現有短少，擔心是自己看錯，因此和超商店員一同在櫃檯拆開，沒想到這一拆變得超麻煩。

▼經濟部說，一定要現場確認五倍券數量，如果當下發現有異狀就退回，千萬別拆封。（圖／東森新聞）

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傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換。（圖／東森新聞）

當事人女兒表示，媽媽領的時候，目測就覺得金額有少，但不曉得會不會是五倍券有滑動導致重疊，在無法確定下才拆開；後來打1988紓困振興專線，客服人員指出，要請超商人員換一份新的，但超商人員說無法，「我把它打開了，所以他們已經不能處理了，這就是我們的問題。」

民眾認為此事就像踢皮球，向1988反映過了24小時，仍未獲回覆，後來是超商協助更換新的一份。只是超商僅幫忙代發，不是製作處理的單位，對此也很無奈。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂表示，民眾領取時，一定要與超商店員互相確認數量，事後再發現有什麼樣的狀況，其實他們也無法處理。

▲▼五倍券開放領取第一天，一早便利超商內就有民眾等著排隊領取，而超商業者也擺出大量五倍券優惠商品，來搶是這塊振興經濟商機。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼紙本五倍券10/8開始發放。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼五倍券開放領取第一天，一早便利超商內就有民眾等著排隊領取，而超商業者也擺出大量五倍券優惠商品，來搶是這塊振興經濟商機。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部也說，一定要現場確認，如果當下發現有異狀就退回，千萬別拆封，因為超商數量都是固定的，處理作業也會比較麻煩。

仔細看五倍券其實有防止滑脫機制，上層有紙板扣住，下層也有三個地方夾住，要辨別數量，上方也有數字能對照。比較三倍券和五倍券差異，從外觀三倍券沒有辨別數量的數字，只能一一清點；而內層三倍券以塑膠夾固定，五倍券則是紙板，方便清點數量。

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