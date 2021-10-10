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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／史上最巨大國旗飛越總統府　CH-47吊掛「65坪」飄揚空中

記者林銘翰／台北報導

雙十國慶大會正式登場，疾管署副署長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎等人10日上午在總統府前領唱國歌，於此同時，CH-47運輸直升機同時吊掛典禮史上最巨幅國旗通過總統府上空，成為本次最大亮點。

「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」今天上午在總統府前登場，今年的國慶主題為「民主大聯盟，世界加好友」，大會開始首先由長羅一鈞、東奧銅牌得主羅嘉翎、護理師施宜君、護理師陳昀湞、消防員劉奎佑、警員楊于辰等6人，偕同國立客家兒童合唱團共同領唱國歌。

此外，國軍CH-47直升機更吊掛歷年典禮最大、總長達18公尺、寬12公尺、重45公斤，攤開占地約65坪的巨幅國旗，在阿帕契與眼鏡蛇攻擊直升機伴隨下，飛越總統府前廣場上空。

過去總統蔡英文多次被在野黨批評「國慶沒有國旗」，今年政府特別與軍方製傘單位合作，製作一面我國史上最大面的國旗，長18公尺、寬12公尺，重45公斤，攤開佔地約65坪，將由陸軍CH-47運輸直升機吊掛，通過總統府上空，成為本次最大亮點。

黨政人士表示，每一年都批評「國旗被消失」的有心人，這些人往往從來不願仔細欣賞過會場，所以今年乾脆安排史上最巨大的國旗，「希望藉由把國旗放大，可以讓往年質疑沒有國旗的人能看清楚一點」。

根據國慶籌備委員會規劃，除了主責抵禦近年多次擾台共機的IDF、幻象2000與F-16V等三型主力戰機，以及每次國慶的常客雷虎特技小組外，也安排陸軍CH-47SD、AH-64E、AH-1W、UH-60M直升機；海軍方面也出動S-70C直升機；另有AS-365海豚直升機；而慢速機隊則由空軍的B-1900、C-130H編隊登場。

▲▼ 110年國慶大會,CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗,由AH-64E阿帕契直升機與AH-1W超級眼鏡蛇直升機伴飛。（圖／記者李毓康攝）

▲110年國慶大會，CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗。（圖／記者李毓康攝）

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