BYG茂安涉賭被禁賽！館長直播「從開心到失望」：別欺騙我的感情

▲館長得知茂安透露選角機密的事件，從開心轉為失望。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台灣戰隊BYG（Beyond Gaming）參加《英雄聯盟》S11世界大賽，中路選手茂安（Maoan）透露選角機密遭禁賽。贊助商館長接獲消息，也直播吐露心情，直言「從開心到失望」，「不要欺騙我的感情。」

茂安9日被爆料，洩漏選角機密，戰隊老闆丁特也證實狀況，目前還在查證當中，茂安也被官方禁止參加比賽，不排除有後續懲處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，館長9日透過直播抒發心情，8日晚間看到比賽，心情七上八下，最終逆轉勝，讓他十分開心，贊助了許多隊伍，BYG拿出了成績，雀躍感並非金錢能夠衡量的。

沒想到，過了幾個小時，9日凌晨醒來，狀況急轉直下，「懶X馬上陽痿」，心情盪到谷底，才爽沒多久，睡一覺醒來，世界都變了。

▼茂安打LOL世界賽涉賭，遭到官方禁賽。（圖／LOL ESPORTS）



館長提到，原先無論輸贏，他都打算再加碼，還要請丁特帶眾人吃頓飯，沒想到竟然爆出這種狀況。他也說，透過這種方式賺不了什麼錢，只有比賽打得好，才能創造自身價值，名聲能跟著一起走、長久經營。

不過，館長也說，最難過的還是丁特，他只是贊助商，但丁特身為老闆，特地租了別墅，讓隊員在舒適的環境練習，把隊員當成弟弟再照顧，租金、薪水支出十分可觀，為此努力賺錢、付薪水。

館長呼籲，希望立委、檢調單位能夠盡快釐清案情，他也會去找丁特泡茶了解狀況，順便安慰對方，後續還是會持續贊助。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘