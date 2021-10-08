吃完超商三角飯糰「添加物」致嗜睡？　食藥署解答了

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超商三角飯糰添加物致嗜睡？　食藥署：血糖上升較有關

▲▼飯糰,御飯糰。（圖／CFP）

▲三角飯糰。（圖／CFP）

記者董美琪／綜合報導

近日網路上盛傳，日本專家表示吃了超商販售的即食飯糰、炸物和關東煮，會因含有甘胺酸（胺基乙酸），而引發嗜睡。食藥署8日表示，其實胺基乙酸是胺基酸的一種，也是人體蛋白質組成之成分，因為具有甜味，在我國是准許作為食品添加物調味劑使用，可以依實際加工需要適量添加，其規格標準應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，衛生機關並對市售食品中之食品添加物持續進行監測。

飯糰吃了反而想睡覺，那對上班族或是運將該怎麼辦？相關文章一出引起網友關注。食藥署今天指出，雖然有研究指出胺基乙酸與助眠有相關性，但目前尚未有科學論述證實，透過食入添加調味劑胺基乙酸之食品，能有立即幫助睡眠的效果，若是吃了飯糰真的會想睡覺，最直接的原因可能與血糖上升比較相關。

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至於歐盟、日本、韓國等國家也允許胺基乙酸作為食品添加物的用途，並得依實際加工需要適量添加。食藥署提醒，食品業者宜權衡使用食品添加物與增加風味之必要性。

衛生機關對於市售食品中之食品添加物持續進行監測，如發現有違反「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定者，將依違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定，依同法第47條處3~300萬元罰鍰，以維護民眾飲食健康安全。

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