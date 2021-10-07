女高中生打BNT誘發「紅斑性狼瘡」　新北衛生局：尚未接獲通報

▲BNT疫苗。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市9月22日至30日實施校園BNT疫苗接種，傳出一名女高中生接種BNT後，出現水腫症狀，以臉頰、雙腿最嚴重，就醫檢查發現罹患「紅斑性狼瘡」，導致腎臟發炎，目前住院治療中。對此，新北衛生局表示，目前尚未接獲有關這起案例的不良反應通報。

衛生局說明，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。