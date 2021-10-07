4例境外移入「3人完整接種」　僅1人突破性感染原因曝！

記者嚴云岑／台北報導

國內連續8天無本土案例，中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增4例境外移入，分別自南非、印尼與馬來西亞入境，其中3人接種過2劑疫苗，但只有1人為突破性感染。指揮中心發言人莊人祥說明原因。

莊人祥說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自南非(案16378)、馬來西亞(2例，案16379、案16381)及印尼(案16380)入境，入境日介於今(2021)年9月23日至10月5日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

莊人祥表示，今日突破性感染個案為30多歲印尼籍女性，在3、4月各接種過一劑科興疫苗，但9月曾在印尼確診，入境後又因嗅覺異常，在集中檢疫所採檢確診。另一位馬來西亞入境的40多歲男性，則在8/23、9/13接種過科興疫苗，但由於Ct值29.9，尚不確定是否是在9/27以後確診，因此暫不列入。

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最後一位完整接種的個案，則為20多歲馬來西亞籍女性，7、8月各接種過一劑BNT，但由於個案曾在7月於馬來西亞確診，因此也不算突破性感染個案。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,531,025例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,513,361例排除)，其中16,271例確診，分別為1,636例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線