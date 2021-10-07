女學生小檢查「被推上手術台」　動刀後「醫亮繳費單」付錢才放人

▲女學生莫名其妙挨刀，想離開醫院竟被逼付錢。（示意圖／達志影像）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西省安康市一名女學生因身體不適前往醫院檢查，突然就被推上手術台，她嚇得要求離開，沒想到醫生竟拿出費用單要求簽字，說手術已在進行，目前血流不止，只有付了錢才能下手術台。女學生把身上所有的錢都交出，又寫了欠款單，好不容易才離開醫院，但身體也白白挨了一刀，誇張的過程已引起官方注意，調查正在進行中。

根據陸媒報導，女學生放假在家用手機時，看見一個安康興安醫院的醫生諮詢窗口，因為最近身體不適，就點開諮詢了一下，但對方沒有回答問題，只是一直要求女學生到醫院檢查。

女學生於是前往了該間醫院，一名醫生開了兩個檢查單，檢查完之後，示意護士將女學生帶到手術室。但沒想到，醫生竟然直接就開始動手術，女學生起初還以為只是檢查，直到醫生突然查出手術同意書、費用單，女學生才感覺不對勁，要求離開。

更扯的是，醫生竟拒絕讓女學生下手術台，還說手術正在進行中，血流不止，很嚴重有生命危險，只有付了錢才能走。女學生只好將身上的1200元人民幣全部交出，還打電話跟同學借錢，又上網借款，還寫了欠款單，好不容易才離開了醫院。

▼醫院提供的檢查報告。（圖／翻攝微博）



女學生的家長趕到醫院時，手術才剛結束，家長氣得質問醫生，「孩子現在未成年，還是學生，做這麼大手術為什麼不通知家長？孩子要給家長打電話為什麼不讓打？為什麼把孩子弄到手術台上中途讓打電話借錢？為什麼誘導孩子在花唄上借款，難道家長沒有錢給孩子看病嗎？手術同意書為什麼不在手術前簽訂？為什麼家長沒簽字就給孩子做手術？」

家長看了檢查報告單以後更是憤怒，因為手術同意書上寫的是「摘除瘜肉」，可是女兒的體內根本沒有瘜肉，等於是白挨了一刀。家長後來又帶著女兒到另一間醫院檢查，結果發現女兒身體根本沒有出狀況。

誇張的過程也引起了官方注意，中共漢濱區委宣傳部表示，發現網路上反映關於「無病女學生被推上手術台」的情況，區委、區政府高度重視，立即召開專題會議，迅速成立安康興安醫院有關問題調查處置工作組，下設四個工作小組，目前工作組已進駐安康興安醫院依法依規開展調查處置工作。調查處置進展情況將及時通報。