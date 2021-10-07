趁家裡沒人！小三狂戰人夫20多次　正宮回國見5張「奶頭照」氣瘋

▲屏東人妻抓包丈夫外遇，小三還傳送5張性感照，氣得提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／屏東報導

女子小君（化名）與人夫阿宏（化名）發生婚外情，兩人經常趁著正宮出國旅遊時，一同出遊並發生婚外情，小君甚至還傳送5張僅穿內褲還裸露胸部的自拍照給阿宏。正宮抓包後，氣得對小君提告求償，而判決結果出爐，法官判小君須賠償正宮25萬元。

正宮指控，小君明知道阿宏已婚，卻仍在2016年至2019年間多次趁她出國旅遊時，與阿宏相約出遊並發生性關係，還傳送只穿著內褲且裸露胸部的自拍照給阿宏，氣得她一狀告上法院。

對此，小君辯稱，她雖然知道阿宏已婚，但她並沒有跟阿宏發生性關係，而至於自拍照的部分，是因為她欠阿宏錢，遭到阿宏恐嚇，要她傳送性感照抵債，她只好照辦。

不過，法院開庭時，阿宏證稱自己跟小君發生超過20次性關係；照片部分，他則否認恐嚇，是他說要看小君性感照，小君便自己傳照片給他。

法院審理時勘驗照片，發現小君的5張照片中，其中4張僅穿著內衣褲，部分還露出乳頭，且有微笑或嘟嘴的表情，因此不採信小君說詞，認定2人已逾越一般男女交往分際，最終判小君須賠償正宮25萬元。全案可上訴。