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抖音「藍衣女戰神」緊身衣爆紅　薄紗「無濾鏡」現身讓網驚呆

▲▼抖音「藍衣女戰神」緊身衣爆紅　薄紗「無濾鏡」現身讓網驚呆。（圖／翻攝網路）

▲「一栗小莎子」在抖音上有900萬人追蹤。（圖／翻攝網路）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸網紅「一栗小莎子」有著甜美臉蛋、火辣身材，卻自稱「微胖」，日前靠著穿藍色針織裙跳舞的影片爆紅，吸引超過900萬粉絲追蹤。近日，一段「一栗小莎子」參加車展的現場畫面曝光，沒有修圖軟體輔助的真面目，瞬間引起不少網友討論。

「一栗小莎子」原名徐莎莎，出生於1995年，畢業於浙江工商大學日語系，因為其日系的妝髮、打扮，讓不少人誤會是日本人。「一栗小莎子」平常就會在抖音上傳跳舞影片，直到某日上傳貼身藍色針織裙跳舞的影片爆紅，獲得「藍衣戰神」的稱號，粉絲數量也跟著飆高。

▲▼抖音「藍衣女戰神」緊身衣爆紅　薄紗「無濾鏡」現身讓網驚呆。（圖／翻攝網路）

▲▼徐莎莎無濾鏡的真面目，引起網友討論。（圖／翻攝網路）

▲▼抖音「藍衣女戰神」緊身衣爆紅　薄紗「無濾鏡」現身讓網驚呆。（圖／翻攝網路）

徐莎莎爆紅後邀約不斷，近日出席車展擔任模特兒，身穿緊身旗袍、薄紗披肩，並將頭髮綁起，引起大批民眾、攝影師包圍拍攝，但少了抖音上的濾鏡及修圖，「一栗小莎子」的身材似乎與本來的樣貌略顯不同。

網友看完紛紛留言，「這是誰啊？一栗莎子怎麼長這樣？」「就那樣吧，路人甲，網上看著挺好看本人一般般」、「只能說美顏太牛了，濾鏡太厲害了ㄒ」、「本人比視頻胖了點，更喜歡了」。

針對網友的評論，徐莎莎也拍攝影片回應，「我參加了一個活動，你們都說我變胖了，那我可以做你的微胖天花板嗎？」、「我是自己想減肥（半年胖了5公斤）不是為了取悅誰」瞬間獲得56.7萬讚及1.2萬人留言支持，「妳這是把天花板給封死了」、「完全不胖！肉的剛剛好」。

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