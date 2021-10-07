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「伙食加料」抑制軍人性慾？　都市傳說「乖乖水」真相曝光

傳說中，軍隊會讓士兵喝乖乖水或者吃加料早餐，以達到抑制性欲的作用。（翻攝自photo-ac）

▲傳說中，軍隊會讓士兵喝乖乖水或者吃加料早餐，以達到抑制性慾的作用。（翻攝自photo-ac）

圖文／鏡週刊

有網友發問「聽說當兵要喝乖乖水，可以抑制性慾，這是真的嗎？」釣出許多人討論這個神奇的軍中傳說，只要在伙食裡加入某項東西，就可以讓新兵天天乖乖，不會想做壞壞的事，當然，這完全是沒有根據的謠言；而美國軍隊也有類似傳說，指軍隊會在早餐裡「加料」，炒蛋時會放一些硝石，作用在於讓年輕士兵能夠「乖乖的」。

根據《AirForceTimes》報導，軍中會偷偷用藥抑制士兵性的都市傳說由來已久，所謂的「加料」餐點，指的是會在食物中添加硝石，用來控制軍人的性慾，根據知識問答網站「Quora」的用戶指出，以前人認為食用硝石添加物會降低男性的性慾，這對長期必須跟伴侶分開的職業軍人來說，是很好的控制藥物，因此長期都有傳言說軍隊會在早餐裡面偷偷加料，讓大兵們乖乖。

但這個東西真的有用嗎？報導表示，實際上，硝石主要為碳酸鉀，是用來保存肉類不會容易變質，目前沒有任何的化學證據能證明，硝石會降低男性性慾，許多網友也認為，每天跟一群臭的要命的男人關在一起，好好活著就不錯了，一點都不會有亂想的空間。

過去美國軍方也嚴正否認加料早餐的傳言，並強調1999年起，美國食品藥物管理局（FDA）就不再允許使用硝石、硝酸鈉或硝酸鉀於肉類用途，軍方完全遵守採購法規，只採買合格的食物，同時也未曾私下添加任何化學藥劑。


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