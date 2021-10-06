BNT明後天新貨到！　莊人祥公布23~46歲「苦等第一劑人數」

記者嚴云岑／台北報導

第十一輪BNT開放到47歲以上的一般民眾，預計10/15~10/21開放接種，鴻海集團創辦人郭台銘今（6）日表示，明後天又會有兩批BNT到貨，數量約在160萬劑至180萬劑。指揮中心發言人表示，在意願登記平台勾選BNT，但尚未接種過任何一劑疫苗的23至46歲民眾約有180萬人，新疫苗到貨後有望滿足所有需求。

郭台銘上午在臉書發文表示，明後天各有一批BNT疫苗到貨，莊人祥表示，如果BNT持續到貨，對象會繼續往下開，第11輪開到47歲以上，之後很可能包含整個年齡層。他也公布開打時間點，「應該是從10/22後加上去」，時間預估在第十一輪以後。

BNT疫苗累積到貨305萬劑，指揮中心日前臨時宣布第十輪疫苗加開BNT，第九類族群全納入，而第十一輪預計提供的54萬劑，已先撥了38萬劑到第十輪，加上校園接種缺口也從原本的30萬人縮減為17萬人，的確有多一些疫苗可做分配。

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莊人祥另提到，第十一輪BNT與AZ都各分配90多萬劑，合計180萬劑須在7天內打完，「時程上已相當緊湊」，未來如果要加開對象，應該會從10月22以後再加進去，但無論是列在第十一輪或第十二輪都沒差，總之就是從22日以後才會再往下開。