緬懷賈伯斯逝世10周年　庫克：每一天都想念你

▲蘋果官網發佈短片紀念賈伯斯。(圖/翻攝自蘋果官網)

實習記者徐敬璇/綜合報導

蘋果執行長庫克(Tim Cook)10月5日發文表示,賈伯斯(Steve Jobs)逝世滿十周年,而這位睿智的聯合創始人期待看見公司未來發展。

賈伯斯因罹患胰臟神經內分泌腫瘤(Pancreatic Neuroendocrine Tumors (PNETs)),於2011年10月5日逝世,享年56歲。庫克在5日推特發文紀念說,「實在難以相信已經過了十年,今天與往後的每一天都紀念你」。他也在給員工的備忘錄中,鼓勵大家延續賈伯斯的創意精神,朝蘋果的願景前進。

除了十周年悼念文之外,庫克也會固定在賈伯斯生日(2月24日),發文表達對他的敬愛。

另外,蘋果官網也在首頁發佈《我們永遠的Steve》紀念短片,影片包含賈伯斯年輕時對蘋果的介紹與產品發佈會,並附上《來自Steve家人的一封信》,傳遞對賈伯斯的濃烈思念。



“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta