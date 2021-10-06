緬懷賈伯斯逝世10周年　庫克：每一天都想念你

▲蘋果官網發佈短片紀念賈伯斯。（圖／翻攝自蘋果官網）

實習記者徐敬璇／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）10月5日發文表示，賈伯斯（Steve Jobs）逝世滿十周年，而這位睿智的聯合創始人期待看見公司未來發展。

賈伯斯因罹患胰臟神經內分泌腫瘤（Pancreatic Neuroendocrine Tumors (PNETs)），於2011年10月5日逝世，享年56歲。庫克在5日推特發文紀念說，「實在難以相信已經過了十年，今天與往後的每一天都紀念你」。他也在給員工的備忘錄中，鼓勵大家延續賈伯斯的創意精神，朝蘋果的願景前進。

除了十周年悼念文之外，庫克也會固定在賈伯斯生日（2月24日），發文表達對他的敬愛。

另外，蘋果官網也在首頁發佈《我們永遠的Steve》紀念短片，影片包含賈伯斯年輕時對蘋果的介紹與產品發佈會，並附上《來自Steve家人的一封信》，傳遞對賈伯斯的濃烈思念。

