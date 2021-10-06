東區德道歉！　還原「龍龍被X過個性扭曲」現場：在這邊說聲抱歉

記者黃翊婷／綜合報導

脫口秀演員龍龍控訴被薩泰爾班底老K言語霸凌，並在台上演出時嘲笑她與前男友賀瓏，一句「被X到性格扭曲」引爆網路兩派論戰。而事後老K點名這句話出自於東區德，東區德在5日晚間播出的節目中解釋，當時為什麼那樣說話，是想要重複一次來賓老K的前一句話，再換上比較誇張的形容，如果讓人感到不舒服，他在此說聲抱歉。

東區德8月31日發布的「老男孩直播#12」影片中，在1小時08分20秒的地方，主題是「脫口秀演員性幻想對象TOP3」。東區德提到，「居然會有人想被賀瓏X，不是X賀瓏，這蠻意外的。」老K則回應，「是一個體驗的心情，是想要知道會不會是因為這樣，我們一直誤會那個人了，其實被他（賀瓏）X過，我也會變這樣。我到底在講什麼？」東區德再補充說道，「被賀瓏X過，所以整個個性扭曲了。」老K聽聞後又說，「你這樣越講越清楚，是你講的喔！我們沒有。」東區德則笑回，「Jim的個性很扭曲啊。」

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▲老K事後回應與龍龍之間的爭議，點名「個性扭曲」是東區德講的。（圖／翻攝自Facebook／老K、龍龍）

對於節目片段後續衍生出的風波，東區德5日晚間在「老男孩直播#17」中說明，為什麼當時說了這句話，其實他是想要重複一次來賓老K先前說的一句話，然後再換上比較誇張的形容，有點像是換句話說的感覺，另一方面他也是想再次確認老K講的前一句到底是不是這樣，「我當時說這句話時，心裡面是沒有主詞的，我也並非真心想要攻擊特定人士。」

東區德接著說，在網路上關於這句話的所有評論跟報導，在沒有同樣的情境之下，很容易讓人對號入座，並造成某些人不舒服，這並非他的本意，「對於那些感到不舒服的人，在這邊說聲抱歉。」

▼東區德5日晚間在直播中說明當時的情境。（圖／翻攝自Facebook／東區德）