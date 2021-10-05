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遭爆濫用慰安婦捐款！她10年侵占1億　吃烤肉、聘瑜珈教練、繳罰單

▲▼南韓新科國會議員尹美香5月29日召開記者會，澄清慰安婦機構財務不透平等問題（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國會議員尹美香過去涉嫌侵占慰安婦募款，濫用於繳納罰款、餐費、聘請瑜珈教練費等。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓無黨籍國會議員尹美香（윤미향）過去曾擔任支援慰安婦的公民團體「正義記憶連帶」理事長，去年時曾遭外界質疑長期濫用慰安婦機構募款，包括將募款購入土地以低價轉賣等。如今在起訴書中證實，檢方研判尹美香10年來曾高達217次盜領慰安婦捐款，不僅將募款用來出入知名餐廳、上瑜珈課，甚至還拿來繳罰款。

根據韓媒《News1》、《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓國會議員全珠惠（전주혜，國民力量）今（5）日從法務部掌握到尹美香的起訴書。檢方在內文中指出，尹美香從2011至2020年之間曾涉嫌侵占慰安婦募款達217次，總金額高達1億37萬韓元，每次盜領時的款項從幾千韓元至數百萬韓元不等。

檢方在起訴書中的犯罪一覽表中指出，尹美香通常透過金融卡提領、或是銀行轉帳等方式領取使用慰安婦募款金額，期間雖有部份款項確實用於購買慰安婦奶奶的禮物、建立和平碑、慰安婦宣傳活動等紀錄，但相當以上的金額卻用於私人在餐廳上的費用、食材店消費、休息站與免稅店等。

其中，尹美香曾於2015年3月在XX排骨、XX豬肉等高級烤肉餐廳用慰安婦募款各消費26萬韓元、18萬4千韓元，同年7月又在某糕餅店消費逾1萬7400韓元，甚至還將20萬韓元做為聘請瑜珈教練的費用。

尹美香還涉嫌將慰安婦募款用於繳納私人的罰單與醫療費用。從犯罪一覽表來看，尹美香2016年4至6月曾數次動用慰安婦募款，繳納3萬2千韓元至8萬韓元不等的廂型車超速罰單。此外，尹美香2017年還曾將200萬韓元從「正義記憶連帶」的銀行帳戶轉帳至自己的私人帳戶，2018年動用25萬韓元繳納綜合所得稅。

▲▼慰安婦被害者李容洙曾於去年5月召開記者會痛批尹美香。（圖／達志影像）

▲慰安婦被害者李容洙曾於去年5月召開記者會痛批尹美香。（圖／達志影像）

對此，尹美香5日在臉書上發文表示強烈抗議，痛批朝鮮日報在文中將檢方的起訴書視為既定的犯罪事實，不斷以此進行人身攻擊。不過其實早在去年5月25日，尹美香就曾遭高齡90多歲的慰安婦李容洙（이용수）召開記者會痛批，其在過去30多年來藉慰安婦名義欺世盜名、吃香喝辣，被質疑其財務狀況不透明。

據悉，尹美香去年9月被依違反補助金管理法、地方財政法、詐欺、捐款金品法、業務上侵占款項、準詐欺、業務上瀆職、公眾衛生管理法等嫌疑起訴。而原本身為共同民主黨（執政黨）黨員的尹美香，因還涉及不動產信託疑雲，今年6月22日遭指導部從黨員名單中除名。

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