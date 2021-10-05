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國民黨祭195案海杯葛　綠營質疑：幫中共阻擋海空軍戰力提升預算？

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨團佔議場 會議休息 總召費鴻泰聚集立委發言 柯建銘在主席台出入門口觀望。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團再度佔議場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

空軍4日發布共機動態，共有56架共軍闖入我防空識別區，打破歷史紀錄；而國民黨立院黨團5日上午再度霸佔立法院議場，杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢。對此，熟悉國會議事的綠營幕僚表示，造成議事空轉，不禁令人懷疑，真正目的是阻止本會期海空軍提升戰力的特別預算。

對於國民黨杯葛議事，綠營幕僚表示，國民黨的手段，除了用佔據、破壞議場的武攻，也用案海戰術文攻，仔細看看國民黨的195項提案，其中多是一堆奇怪的道歉提案，也包含幫中國削弱台灣國防的「助中滅台」提案，如「要求政府不能編列海空軍提升戰力特別預算」、「強烈抨擊海空軍提升戰力特別預算，並要求不得購買全套魚叉飛彈」、「要求台灣反對澳洲獲得核動力潛艦」、「反對台灣參與環太平洋軍演」等。

該位幕僚表示，昨日有56架中共軍機闖入我防空識別區，國民黨依然無視中共武力威脅日益嚴重的問題，今天就任國民黨主席的朱立倫，在日前回覆習近平賀電時提到：「近年來，在黨執政下，採取『去中』、『反中』政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。」其說法附和中國，還把破壞台海穩定的麻煩製造者，扭曲指說是被武嚇的台灣不願卑躬屈膝所致。

綠營幕僚表示，國民黨從黨主席到立法院黨團，對中共武嚇台灣都視而不見，每當媒體問到時，頂多勉為其難對中「柔性勸導」，而非大聲指責，還反過頭說台灣的不是，也難怪就當國會新會期一開始，國民黨不顧社會觀感，也要拚了命杯葛立院議事運作。

這位幕僚嘲諷地說，其核心思維，不禁要懷疑是要藉由杯葛來拖延議事程序，讓政府預算無法在這會期順利通過審查，尤其是海空軍提升戰力特別預算，國民黨誓死也要擋下，這樣配合對岸動作，根本是司馬昭之心。

對於國民黨持續杯葛占領議場，蘇貞昌上午受訪時也表示，國民黨對一直要併吞台灣的中國都可以說要求同尊異，對自己的政府、民主的政黨卻一再鬧場、妨害政府運作，阻止在野小黨的質詢，這樣子只會增長敵人威風，減少民眾的支持，希望國民黨深思。

此外，民進黨立委范雲也批評，國民黨委員們自己放棄立委職權，坐在那邊佔據質詢與備詢台，期待立法院有衝突。這樣的台灣，如何準備好面對中共的步步進逼？看著中共軍機騷擾的新聞，再看著國民黨委員的無理胡鬧，「我的感受是：內外夾攻！」

范雲感嘆，台灣就是一個每天面對中共武力威脅的國家，我們需要的是理性溝通，一起面對外敵，而不是吵鬧爭聲量！當國際間越來越多國家看到台灣的危險處境時，我們真的要好好團結，守護這個國家！

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