LIVE／人事佈局全底定　朱立倫正式就任國民黨主席

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席當選人朱立倫昨（4日）發布黨務人事，任命雲林縣黨部主委許宇甄接組發會主委，文傳會主委兼國民黨發言人由朱辦發言人凌濤接任，革實院長由國民黨立委林奕華接任，行管會主委由邱大展續任。國民黨提前於今（5日）10時舉辦中常會，會中完成新舊任主席交接，朱立倫正式上任。

根據朱立倫規劃，前台東縣長黃健庭為中央委員會秘書長，前新北市民政局長江俊霆接任專任副秘書長兼主席辦公室主任，立法委員林為洲、前立法委員李彥秀、前革實院長羅智強、立法委員謝衣鳳接任副秘書長。

此外，朱立倫也任命雲林縣黨部主委許宇甄接任組織發展委員會主委，辦公室發言人凌濤接任文化傳播委員會主委兼國民黨發言人，邱大展續任行政管理委員會主委，立委林奕華接任革命實踐研究院院長。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正為黨主席特別顧問兼國際事務部主任，國立政治大學經濟系教授林祖嘉為黨主席特別顧問兼大陸事務部主任，前海軍陸戰隊司令、退役二級上將季麟連為國軍退除役人員黨部（黃復興）主任委員。

黨內人士表示，文傳會主委兼黨發言人由凌濤出任，寫下百年黨史歷來數一數二年輕的一級主管紀錄。

黨內人士指出，年僅31歲的凌濤，曾任青年團總團長暨中常委，於美國康乃爾大學取得碩士學位，歷經2012年總統選戰、2014新北市長選戰、新北市民政局歷練，處事細膩穩健，與媒體互動佳，讓議題攻防沒有空窗期。

黨內人士分析，任命凌濤出任一級主管，象徵朱立倫帶領的國民黨要對外傳達逐步培養新生代接棒的訊號，以充實國民黨人才斷層，廣納青年戰力，用實際行動對年輕世代與台灣社會宣示「年輕人在國民黨絕對是有機會的」。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）