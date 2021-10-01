「韋小寶」上包養網1萬內射！辣妹被騙砲...連摩鐵開房還自付

▲新北黃男騙砲又恐嚇前女友同事。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北黃姓男子，以「韋小寶」暱稱上包養網站，與郭姓女子談妥以1萬元進行可「內射」性交易，完事後，竟未照約定支付交易費1萬元及旅館費880元，郭女遭騙砲後，憤而報警處理。黃男誇張行為不僅一樁，他與前女友分手，不滿前任蘇姓同事阻止他們聯繫，竟出言恐嚇甚至徒手毆打。士林地檢署偵結，依詐欺、傷害罪提起公訴。

韋小寶是金庸武俠小說《鹿鼎記》主角，自幼在妓院長大，雖然目不識丁，卻是個聰明絕頂騙子，風流倜儻的他最後娶了7個老婆。

起訴指出，黃男明知道自己並無支付款項真意，以「韋小寶」暱稱，在交友APP「Isugar」上認識郭姓正妹，2人以通訊軟體維信，黃男向郭女表示「1萬元進行可內射」並稱「只不過要等結束完我回家再下樓轉帳給妳噢」及「如果是一、兩百萬我或許會跑」。

2人在去年12月27日凌晨約在在汽車旅館，郭女提供性服務後，並將銀行帳號提供給黃男匯款，沒想到黃男卻遲遲未轉帳，甚至謊稱已轉帳，隨後就將郭女封鎖，郭女知道遭騙砲後，憤而報警處理。

騙砲的黃男在今年1月27日前往淡水區找林姓前女友，竟是為了過去她的蘇姓同事曾阻止2人繼續聯絡，他心生不滿，威脅前女友叫蘇姓同事到場，並持小刀恫嚇林女，林女因為過於害怕，不得已打了電話叫蘇姓同事到場。沒想到黃男見2人到齊，竟徒手攻擊林女及蘇姓同事，導致2人受傷。

黃男因「騙砲案」經檢警合法傳喚卻無故未到，遭通緝，又因傷害林、蘇2人報警提告才順利將人抓到。士林地檢署日前偵結，認黃男犯詐欺得利、恐嚇、傷害罪嫌，3罪間，犯意各別、行為不同，建請法院分論併罰。