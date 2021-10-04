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社會 社會焦點 保障人權

委託超商寄3萬元PRADA麻將包卻被搞丟　她求償僅獲賠1000元

▲▼萊爾富。（圖／業者提供）

▲張姓網拍賣家委託萊爾富物流寄送一只價值3萬餘元的PRADA麻將包，不料卻被物流遺失，怒求償卻僅獲賠1000元。（圖／示意圖，與本案無關／業者提供）

記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

張姓女子為網拍經營賣家，其透過萊爾富的物流系統，寄出一只價值3萬餘元的PRADA麻將包，未料包裹卻未順利寄到買家手上，往上追查才發現，因物流司機的疏失包裹已遺失，怒向萊爾富求償。不過內湖簡易庭審理後，判萊爾富僅須賠償張女1000元。

張姓女子為網拍店家，其透過萊爾富的物流系統，委託萊爾富寄送一只價值3萬餘元的PRADA麻將包，不過由於包裹遲遲未寄到買家手上，張女往上追查後卻發現因物流司機的疏失，誤將包裹遺失，因此怒向萊爾富提出求償。

內湖簡易庭審理後指出，就張女所提出和買家的相關對話觀之，僅能認定張女曾委託萊爾富運送包裹，而張女和買家間有買賣契約的存在，但無法證明寄送的內容物為PRADA麻將包。

法官認為，萊爾富僅須賠償張女1000元為限，主因為《民法》中規定，金錢、有價證券、珠寶或其他貴重物品，必須事先使運送人明瞭其性質與價值，讓運送人能事先假以防範，同時亦可酌予提高運費，或以保險之方式分攤風險，否則使運送人僅依貨物體積、重量作為運費的計算基準，如於貨損時須負擔高額且不確定之賠償責任，殊非衡平。法官指出，且萊爾富指出店內事務機「到店寄取件須知」中皆有註明，包裹如有遺失，理賠上限為1000元，貴重及精密3C物品請勿交寄，超過1000元之貨品，如有遺失萊爾富僅須負賠償上限為1000元的金額，寄件人須同意該約條款，萊爾富才會同意接受託運，因此認為張女主張賠償金額超過1000元，無法准許，判萊爾富僅需賠償張女1000元。

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