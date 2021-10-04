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受託替表姊捧斗！他收8萬金飾卻不認　喪禮上全場傻眼…阿姨氣瘋

▲梁姓男子去年陪女友生產時，女友交付金飾一批，事後梁男未歸還且不告而別挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子答應替表姊捧斗，收下金飾後卻翻臉不認，阿姨氣炸要求返還。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄薛姓女子因病過世，薛母擔心沒有子嗣的女兒無人捧斗，於是拜託程姓外甥替薛女捧斗，並答應給他價值8萬多元的金飾。豈料，當女兒要出殯前，程男竟反悔捧斗，薛母認為外甥太過無情，氣得提起民事訴訟，要程男返還金飾，法官審理後判准。

薛母提告主張，女兒因罹患大腸癌病危，她因擔心女兒死後沒有人捧斗，於是找來程男幫忙，並於2019年8月間給程男1枚3錢的戒指，以及1條7錢的項鍊，但程男媽媽的母親，也就是她的妹妹卻來要求說要換大一點的項鍊，她為了讓程男可以願意捧斗，於是也將先前的金飾換成一條1兩5分的項鍊，沒想到，程男事後卻反悔，讓她相當心寒，決定提起訴訟，

對於阿姨的指控，程男辯稱，姨丈33年前過世時也因無子捧斗，阿姨請我以義子身分幫忙，並答應事後會將姨丈留下的項鍊1條根戒指1枚送給他，作為手尾紀念品，但他幫了忙之後卻未拿到東西，直到2020年，表姊因病過世後，阿姨才將金飾給他，他只是拿回阿姨33年前承諾他的東西。

程男還稱，表姊薛女過世之後，阿姨又請他幫忙，但他與媽媽商量之後，認為先後為姨丈、表姊父女捧斗有違倫理，因此婉拒阿姨請求，他雖然收了阿姨的金飾，但該金飾是他為姨丈捧斗的受贈物，因此拒絕返還。

不過法院審理時，薛女的姊姊出面替媽媽證稱，「妹妹因情況很嚴重，媽媽認為自己作為母親唯一可以替女兒做的是，是給程男金子請他為妹妹捧斗，後來程母來吵我媽要換大一點的項鍊，我媽叫我不要管，阿姨則叫我媽放心，拿到東西後他們會幫忙到底」。

薛女姊姊又稱，後來薛女過世後，從病房要移往地下室時，薛母還對程男說不要忘記雙方的約定，當時程男還點頭，她則向程男道謝，「謝謝你，幫你小姐姐捧斗」。

對此，法官審理後認為，程男雖堅稱金飾是33年前的約定，但因事隔久遠，而程男也無法對自己的說詞拿出證據，而就贈與金飾的時間來說，與薛女死亡時間相近，理應與薛女之死有關，法官因此認為，程男既然沒有履行約定，就不能拿金飾，判他須全部歸還薛母。全案可上訴。

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