　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園海岸第一處！　海洋客家牽罟文化館環教設施場所掛牌

▲桃園海洋客家牽罟文化館環教設施場所掛牌

▲桃園海洋客家牽罟文化館環教設施場所掛牌。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日主持海洋客家牽罟文化館、環境教育設施場所認證掛牌儀式指出，海洋客家牽罟文化館是桃園海岸第一處環境教育設施場所，館內展示牽罟歷史照片、捕魚器具及相關農漁珍貴文物，透過海洋客家生活意象及傳統牽罟等各項農漁體驗活動，全力推廣海洋客家傳統文化內涵，迄今已超過2萬人次入館參觀。▲桃園海洋客家牽罟文化館環教設施場所掛牌

鄭市長說，為讓更多人認識珍貴的海客文化，市府於2019年投入960萬元整修好客莊園，轉型作為「海洋客家牽罟文化館」，也於2020年6月19日正式開館啟用，今年1月經農委會公告劃定為新屋海洋客家休閒農業區，成為桃園第10個休閒農業區，範圍涵蓋永安里、笨港里、深圳里、蚵間里，公告面積達587公頃，海洋客家牽罟文化館兼具新屋區海洋客家休閒農業區遊客中心，整合區內豐富的自然、人文資源及環境生態亮點。▲桃園海洋客家牽罟文化館環教設施場所掛牌

環保局長呂理德說，海岸環境教育需轉化為具體行動，透過環境教育設施場所，帶領民眾實際身處海岸環境中，提昇民眾海岸環境認知，進而愛護海岸環境。新屋區海洋客家休閒農業發展協會理事長黃裕聖說，海洋客家牽罟文化館以傳統牽罟捕魚文化及新屋海岸生態為環境教育主軸，設計「牽罟‧牽情」、「綠色防風林」及「我愛笨港灣」共4小時教案，讓參與的民眾可以實地體驗桃園海客特色。

海洋客家牽罟文化館開館時間：周一至周五為上午9時至下午5時，假日為上午9時至下午7時，歡迎遊客前來。

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
快訊／打錯40人AZ劑量　醫院遭停權
《俗女2》夫妻檔肉麻秀恩愛　網看呆：原來是真的情侶
所長「踹桌、自打巴掌」　失控原因曝：2警爽煎牛排
海濱活動口罩鬆綁　陳時中：上岸還是要戴好！
BNT預約平台當了！他見沒跳亂碼「有進步」　結果被慘踢
統一獅球員酒駕撞貨車　被逮畫面曝！
恆大、恆大物業「開市前停牌」！　原因不明
快訊／大佳河濱公園沉船意外！　11人落水
快訊／統一獅球員出車禍！酒測值高達1.03
快訊／中職球星驚傳車禍撞貨車　疑似酒駕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

交通新規10月上路　超高+超寬+超載罰鍰提高到1萬8

擁三潭二溪水資源　南投獲設全國首個戶外教育及海洋教育中心

奇美醫院「重陽九九健康久久」　符合四癌篩檢加碼贈禮券

桃園海岸第一處！　海洋客家牽罟文化館環教設施場所掛牌

雙十連假　奧萬大推門票半價優惠+深度森療課程

漫遊大溪青農創藝市集　發現《神之鄉》經典拍攝場景

勞工局辦理戶外職訓成果展　展現學員職訓豐碩成果

不要錯過！「無瑕天境—劉雲生創作個展」　桃園展演中心登場

南投66歲以上長者莫德納二劑只打到今天　前2日接種率85.7%

樹杞樹根裸露如美女細腰豐臀　山友笑稱：10多年身材完全沒走樣

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

交通新規10月上路　超高+超寬+超載罰鍰提高到1萬8

擁三潭二溪水資源　南投獲設全國首個戶外教育及海洋教育中心

奇美醫院「重陽九九健康久久」　符合四癌篩檢加碼贈禮券

桃園海岸第一處！　海洋客家牽罟文化館環教設施場所掛牌

雙十連假　奧萬大推門票半價優惠+深度森療課程

漫遊大溪青農創藝市集　發現《神之鄉》經典拍攝場景

勞工局辦理戶外職訓成果展　展現學員職訓豐碩成果

不要錯過！「無瑕天境—劉雲生創作個展」　桃園展演中心登場

南投66歲以上長者莫德納二劑只打到今天　前2日接種率85.7%

樹杞樹根裸露如美女細腰豐臀　山友笑稱：10多年身材完全沒走樣

爆「染疫老師去過阿公店」　名嘴遭NCC移送假訊息結果出爐

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘　女伴原諒他卻丟一堆垃圾在地

「沙坦類高血壓藥」驚見不純物　食藥署急下架8款藥！

潘朵拉文件揭政要鉅額財富！　香港前特首董建華家族涉72境外公司

陳一新／「求同尊異」是對「共謀統一」最佳回應

便宜、面積大！購屋族青睞　高雄市擠進上百個重劃區

Marvell執行長：晶片短缺情形仍持續　恐怕會延續至2022年後

楊家維酒測值高達1.03　中職將依新規嚴懲

身份證拿出來！「開頭有3字母」299元爽玩劍湖山　壽星免費玩義大

快訊／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.！　台中大里仁愛醫院停權

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

嘉義男團載滿刀準備火拚　一動作被捕

樹杞樹根裸露猶如美女細腰豐臀

南投66歲以上莫德納二劑只打到今天

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

即／墾丁小峇里島傳溺水！28歲男搶救不治

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

埔里推振興購活動　最大獎百萬電動車

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

遊隼的故事紀錄片發表　侯友宜：從小培養愛護生命

漫波飯店拆除公司送騎士「壓驚紅包」

勞工局辦理戶外職訓成果展

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

符合四癌篩檢加碼贈禮券

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」

更多熱門

相關新聞

黃偉哲為周媽咖啡店媽掛牌

黃偉哲為周媽咖啡店媽掛牌

台南市致力推動各項友善動物措施，繼今年初推動路殺犬貓大體善終方案後，更進一步推出「台南市寵物友善空間標章活動」，招募各行各業加入友善寵物店家行列，台南市長黃偉哲25日親自頒發寵物友善空間標章予各業者代表，第1家是周子瑜媽媽黄燕玲在東區的咖啡廳。

無牌客貨車停路邊　警埋伏查獲大支紅檜漂流木

無牌客貨車停路邊　警埋伏查獲大支紅檜漂流木

陸手搖夯店掛牌上市　創辦人身家逾740億元

陸手搖夯店掛牌上市　創辦人身家逾740億元

台灣上半年14家企業掛牌　下半年IPO加速

台灣上半年14家企業掛牌　下半年IPO加速

全宇昕合夥19年不吵架　年年賺錢、股價60天翻2.6倍

全宇昕合夥19年不吵架　年年賺錢、股價60天翻2.6倍

關鍵字：

海洋客家牽罟文化館環教設施掛牌

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

星巴克10／4起連4天買一送一　

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面