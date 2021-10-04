桃園海岸第一處！　海洋客家牽罟文化館環教設施場所掛牌

▲桃園海洋客家牽罟文化館環教設施場所掛牌。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日主持海洋客家牽罟文化館、環境教育設施場所認證掛牌儀式指出，海洋客家牽罟文化館是桃園海岸第一處環境教育設施場所，館內展示牽罟歷史照片、捕魚器具及相關農漁珍貴文物，透過海洋客家生活意象及傳統牽罟等各項農漁體驗活動，全力推廣海洋客家傳統文化內涵，迄今已超過2萬人次入館參觀。

鄭市長說，為讓更多人認識珍貴的海客文化，市府於2019年投入960萬元整修好客莊園，轉型作為「海洋客家牽罟文化館」，也於2020年6月19日正式開館啟用，今年1月經農委會公告劃定為新屋海洋客家休閒農業區，成為桃園第10個休閒農業區，範圍涵蓋永安里、笨港里、深圳里、蚵間里，公告面積達587公頃，海洋客家牽罟文化館兼具新屋區海洋客家休閒農業區遊客中心，整合區內豐富的自然、人文資源及環境生態亮點。

環保局長呂理德說，海岸環境教育需轉化為具體行動，透過環境教育設施場所，帶領民眾實際身處海岸環境中，提昇民眾海岸環境認知，進而愛護海岸環境。新屋區海洋客家休閒農業發展協會理事長黃裕聖說，海洋客家牽罟文化館以傳統牽罟捕魚文化及新屋海岸生態為環境教育主軸，設計「牽罟‧牽情」、「綠色防風林」及「我愛笨港灣」共4小時教案，讓參與的民眾可以實地體驗桃園海客特色。

海洋客家牽罟文化館開館時間：周一至周五為上午9時至下午5時，假日為上午9時至下午7時，歡迎遊客前來。