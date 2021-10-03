吳淡如女兒不知孫中山　王浩宇：孩子自己程度差

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）



記者黃巈禾／台北報導

作家吳淡如日前表示，教改後女兒和同學不知道孫中山是誰。中廣董事長趙少康也爆料，鴻海集團創辦人郭台銘自曝女兒不知道岳飛是誰，這兩件事是民進黨「去中國化」的結果。對此，民進黨前議員王浩宇直言，孩子自己程度差，爸媽不會教嗎？

趙少康3日在臉書表示，兩個真實發生的事件都證明，教改到現在超過25年，學生的素質是不是真的提升有待商榷，但造成歷史的「斷鏈」，卻是不爭的事實。

趙少康指出，馬英九2011年宣布啟動「十二年國教」，新課綱108年8月在爭議中上路，就是大家耳熟能詳的「108課綱」，聽到很多歷史老師抱怨，108課綱的歷史課從每周2節減少到1節，教材教不完已讓老師頭大， 歷史的連貫性還被打破，成為破碎的獨立事件，少了時間軸，很多因果關係難以釐清，讓老師不知道從何教起，至於現在中學生不知道岳飛、孫中山，是民進黨政府刻意「去中國化」的結果。

對此，王浩宇3日在臉書表示，國小社會課本在每個版本中，都有完整的台灣史教育，不管是清朝治台、孫中山數次革命建立民國，都有完整提及，「吳淡如的女兒不知道孫中山，是孩子自己程度差、沒有閱讀課外讀物。做爸爸媽媽的，自己不會教嗎？」