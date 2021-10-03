通知移車電話傳出「搓牌聲」　警揪出麻將會館偷偷營業

▲警方檢視桌上雖未見麻將牌，卻有飲料及檳榔和菸蒂。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方2日晚處理違停車輛時，透過電話傳出搓麻將聲，發現車主在附近麻將會館打牌於是前往查緝，雖然22歲邱姓負責人辯稱他們4人在房內開冷氣純聊天，但員警發現麻將桌旁放置飲料、檳榔及許多菸蒂，反問1樓也有冷氣為何要在2樓麻將間聊？在場人當場語塞。

▲4人在麻將會館辯稱純聊天。（圖／桃園警分局提供）

昨日21時20分許，桃園警察分局景福派出所接獲民眾報案，表示車輛遭擋住無法駛離，員警前往現場處理時，發現車輛停放處是一間麻將會館，值班員警撥打陳姓車主電話時，電話那頭傳來麻將洗牌的吵雜聲，聽到警察來電突然安靜下來，研判該麻將會館疑似有違規營業情形。

▲警方依違反防疫規定對業者及4人製表移送裁罰。（圖／桃園警分局提供）

所長吳政哲率員前往稽查時，發現車主果然在麻將會館內，但大門由外反鎖，經聯絡邱姓負責人（女）到場開鎖，她表示外出購物才將大門反鎖，店內沒營業，只是借給4位朋友聊天，雖然桌上未見麻將牌，但員警發現麻將桌旁放置飲料、檳榔及許多菸蒂，在場人辯稱是因為麻將間內有冷氣所以在房內聊天，員警反問一樓也有冷氣為何要特地到二樓房內聊天？在場人當場語塞，員警依規定製作稽查紀錄表移請相關單位裁處，並請店家務必配合防疫相關規定。