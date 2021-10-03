「台灣試管嬰兒之父」10/1辭世！張昇平曾助上萬對不孕夫妻　

▲張昇平辭世，北榮生殖醫學中心發文哀悼。（圖／取自台北榮總生殖醫學中心粉專）

記者許若茵／綜合報導

台灣試管嬰兒之父醫師張昇平10/1辭世！張昇平曾創造全台首例試管嬰兒，從醫50多年更是為許多不孕夫妻帶來新生命喝采，但卻在10/1告別人世，昨台北榮總生殖醫學中心也在粉絲專頁發文哀悼。

在台灣，只要談起試管嬰兒，就會想起張昇平，他在1985年成功完成台灣第一位試管嬰兒，又被譽為「台灣試管嬰兒之父」，為許多不孕夫妻帶來希望，至今經由他巧手造就的試管嬰兒更逾萬人，現在這些試管嬰兒也多已長大成人，甚至已組織家庭，孕育下一代。

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張昇平專長為不孕症與生殖內分泌、人工授精與試管嬰兒診治、子宮內膜異位症及問題月經、子宮肌瘤、腺肌瘤及婦科腫瘤諮詢與手術、停經期診治，從醫50多年來，不僅解決許多女性健康問題，更讓許多新生命誕生世上。

不過根據台北榮總生殖醫學中心發文表示，張昇平已於10/1與世長辭，令人萬般不捨。貼文表示，感念張昇平建立身教言教，俐落完成各種醫療任務，也不遺餘力照顧提攜後進，祝福張昇平無苦無痛，前往更喜樂的世界。

【台北榮總生殖醫學中心全文】

感懷 張昇平主任

帶領北榮生殖團隊創造全台第一例試管寶寶的 台灣試管之父

於2021年十月一日結束病榻之苦 辭世

感謝您所建立的一切——讓我們後輩能夠傳承香火繼續您的志業。

感謝您的身教與言教——總是俐落以近乎全能的雙手完成產科婦科生殖科各種醫療任務，以及對於後進總是全力照顧與教導栽培。

讓我們能夠站在巨人的肩膀上 繼續

昂首

闊步

萬般不捨與感念

恩師雖已遠，典型在夙昔

願您無苦無痛 前往更喜樂的世界