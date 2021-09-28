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三合院腐屍「前胸後背受創」　死者胞姊悲揭關鍵「兇手不只1人」

記者白珈陽／台中報導

台中市邱姓男子25日被發現陳屍於大甲區一處三合院內，已死亡數日，警方發現屋主李男的手指、剪刀、牙籤都有邱男的血跡，研判該處並非是第一現場，檢察官26日向法院聲押禁見獲准，28日上午率法醫解剖相驗，發現死者前胸後背有多處傷口，將採其檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲死者胞姊懷疑兇手不只李男一個。（圖／記者白珈陽攝）

檢察官28日上午率法醫至殯儀館姐剖驗屍，發現死者邱男前胸及後背有多處傷口，但尚無法確認這些傷口是否就是致死主因，將採死者臟器、血液、尿液等檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因，並針對被羈押李男的供述，釐清本案諸多疑點。

邱男胞姊今日上午也到殯儀館，配合檢警調查，她受訪表示，弟弟2個月前就已失去聯絡，平時沒有工作，靠撿拾回收物維生，弟弟與李男常常相約喝酒，雙方認識，但李身材瘦弱，且弟弟沒有慢性疾病、身體健康，懷疑李是否真有能力殺害弟弟，恐另有幫凶，希望檢警查明真相。

檢警調查，25日發現倒臥的邱姓男子已明顯死亡，出現屍斑並有腐臭味，研判死亡應有2、3天。警方現場採證發現，死者身上沒有明顯傷口，66歲無業的屋主李姓男子當時人在屋內，一開始還否認跟死者認識，後來雖改口證實是他朋友，但拒絕接受調查，檢警懷疑他涉嫌重大，警詢後移送台中地檢署複訊後，認為他涉犯殺人重罪、有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見，26日深夜獲准。

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