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境外輸入確診接不完！雲南瑞麗：緬甸上萬人等待「入境自首」

▲▼雲南省瑞麗市姐告口岸。（圖／CFP）

▲雲南省瑞麗市姐告口岸。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南省10月1日新增境外輸入確診14例、無症狀感染者4例，全為自緬甸入境投案自首的人員。對此，雲南瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部表示，隨著緬甸局勢持續動盪，大量境外自首人員從瑞麗自首入境，尚有上萬人等待入境，瑞麗市集中隔離管理的壓力越來越大。

瑞麗市疫情防控工作指揮部指出，因該市特殊地理位置，近期部分社區、抵邊村寨仍有零星散發病例，疫情防控仍形勢複雜嚴峻，「雖然疫情得到控制，但疫情防控仍然處於最危險、最艱難的時刻，外防輸入的壓力前所未有，疫情輸入風險與日俱增。」

▲雲南瑞麗爆發新冠肺炎疫情。（圖／CFP）

瑞麗市疫情防控工作指揮部提到，隨著緬甸局勢持續動盪，疫情不斷惡化，戰情、警情、疫情疊加，加之全國各地發布滯留緬北人員勸返公告後，導致大量境外自首人員基本上選擇從瑞麗自首入境，尚有上萬人等待入境，致使瑞麗超負荷接收境外自首人員。

瑞麗市疫情防控工作指揮部強調，瑞麗集中隔離管理的壓力越來越大，病例輸入的數量越來越多，導致本土感染的風險越來越高，隨之而來導致瑞麗境外輸入病例和本土病例雙重疊加，目前，醫療救治資源難以滿足實際需求。

瑞麗市地處雲南省西部，西北、西南、東南三面與緬甸山水相連，村寨相望。由於緬甸的疫情一直未獲有效控制，瑞麗市從去年就不斷接收來自緬甸的境外輸入確診病例，更曾因此多次爆發本土疫情，甚至有不少感染者是透過偷渡的方式入境。

▲雲南瑞麗連夜宣佈封城，非必要不得進出。（圖／CFP）

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