睡醒沒摺被！6歲童臉被打腫　幼兒園老師委屈喊：僅彈1下…下場曝

▲彰化一名男童遭幼兒園老師打臉，家長憤怒提告，判決結果出爐。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

彰化一名男童小明（化名）在幼稚園只因午睡沒將棉被摺好，以及有哭鬧情緒，就遭到陳姓老師拿紙捲毆打小臉，導致他連夾紅腫受傷，經父母發現後，他則委屈表示，「老師打打」，讓父母心疼又憤怒，憤而對陳女提告。台中高分院審理後，依故意對兒童傷害罪判拘役50日。

判決書指出，小明2020年2月21日放學回家，因臉頰紅腫，父母詢問後，他則委屈表示，「老師打打」，並以遊戲辦家家酒的方式扮演老師，拿紙捲往父母臉上打下去，而此後對於上學有出現異常緊張、害怕，甚至不願上學等情形，讓父母氣炸，怒告陳女傷害。

對此，陳女辯稱，自己知道小明有情緒不穩及語言發展遲緩的情況，而當時因小明午睡後沒有把棉被摺好，還一直不斷嘶吼、哭鬧，「所以呢我就用手...用紙捲起來，打下去他的嘴巴那裡打下去，但是我覺得應該是我的力道跟速度太快了，所以就讓他紅紅的。」

陳女強調，她當下就知道自己的方法用錯，並立即傳訊息給小明父母，承認自己的作法失當、管教失當，「很顯然我這次的方式大錯了...我想要的是彈一下，沒想到力道會這麼大」、「我這個以為只是很快的“彈一下”肉肉臉頰，真的是自以為的大錯特錯了」，可見她並沒有要傷害小明，否則她可以對小明父母撒謊，辯稱是小明自己跌倒導致。

此外，陳女還稱，當時是小明伸手要拉扯她的紙捲，她因此後退抽身一下，「能是因為這樣，紙捲有彈過去，才會打到小明，我是過失傷害」。

法官審理後認為，就陳女所述，她是因為抽身紙捲才會談過去打到小明，但按照作用力來說，若是雙方拉扯的情況下，小名突然鬆手，紙捲是會朝著陳女方向談過去，不可能打到小明右臉，甚至還延伸至右耳，因此不採信陳女說法。

法官審酌，打兒童或是對其打耳光、屁股，這都是不合法的，但考量陳女事發前對小明的照顧及經常與小明父母溝通學習情形，再加上她是發後也立刻傳訊認錯，事後也沒有再做出不當行為，且小明在畢業合照時也願意站在她身邊一起合照，在在顯示陳女確實有努力彌平她對小明所造成的傷害，因此將她依故意對兒童傷害罪輕判拘役50日。全案可上訴。