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拳擊女王陳念琴咬牙抗癌！4千網友含淚敬禮：令人驕傲的戰鬥力

▲陳念琴2600字抗癌心情太勵志　4千網友含淚敬禮：起雞皮疙瘩。（圖／翻攝陳念琴臉書）
▲拳擊女王今日下午在臉書寫下自己2年的抗癌歷程，引起網友共鳴。（圖／翻攝陳念琴臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「拳擊女王」陳念琴今日在臉書貼文自己抗癌2年的心路歷程，讓網友震驚！東奧賽前半年，陳念琴被醫生診斷罹患何杰金氏淋巴癌，與許多人一樣一度想放棄，最後克服心理障礙，16次回診、8次化療，甚至克服病魔站上奧運殿堂完成比賽。陳念琴開心宣布自己「身上癌細胞全數消失」，其正能量也引起網友鼓勵，甚至有網友被陳念琴感動到「起雞皮疙瘩」，新竹市長林智堅、立法委員王琬諭，歌手滅火器、阿爆也都留言支持鼓勵。

陳念琴說，2019年6月醫生發現她脖子長了東西，2個月後腫塊持續變大，多項檢查後，終於在11月被宣告罹患何杰金氏淋巴癌。當時還有半年奧運就要開打，位居69公斤量級世界排名第一的她正值身心靈最顛峰狀態，突如其來的消息讓她遭受巨大打擊，「甚至一度不想治療這個病症，想先拚完奧運再說」。

▲陳念琴2600字抗癌心情太勵志　4千網友含淚敬禮：起雞皮疙瘩。（圖／翻攝陳念琴臉書）

▲▼陳念琴PO出過去抗癌的紀錄畫面，道出不為人知的艱辛。

▲陳念琴2600字抗癌心情太勵志　4千網友含淚敬禮：起雞皮疙瘩。（圖／翻攝陳念琴臉書）

在教練、醫師以及防護團隊的鼓勵下，陳念琴選擇直接面對，一開始為了怕家人、朋友擔心，選擇隱瞞消息，沒想到化療卻帶來的嚴重反映，「邊練邊吐」是家常便飯，甚至虛弱時「連手都舉不起來」，但是為了夢想，陳念琴選擇咬牙忍耐，「因為成就成功的過程，再苦再累都要撐過」。

陳念琴也無法避免化療帶來的掉髮，試過「用增髮纖維粉讓頭髮看起來茂密一點」、剪短髮，後來因為異樣眼光、訓練中帶來不方便，陳念琴還訂了一頂假髮。

陳念琴說，2020年底身上的癌細胞全數消失，她認為自己能以健康的身體挑戰奧運擂台，完全是奇蹟，也因此當下八強擂台賽告終、裁判宣判落敗後，她下意識的反射動作就是「雙腳跪地並雙手合十、親吻擂台」，陳念琴說，想向我的專業表示最高的敬意，「念琴戰隊」在這裡跌倒、成功，所以成就了現在，賽後的眼淚並不是懦弱，是我戰勝所有挑戰，重新建立的那份堅韌不拔的自信。

▲陳念琴2600字抗癌心情太勵志　4千網友含淚敬禮：起雞皮疙瘩。（圖／翻攝陳念琴臉書）

▲▼除了多位名人留言鼓勵，網友們也被陳念琴的正能量感動。

▲陳念琴2600字抗癌心情太勵志　4千網友含淚敬禮：起雞皮疙瘩。（圖／翻攝陳念琴臉書）

陳念琴請大家不要為她擔心，她說自己已經完全康復，經歷噩耗、停訓一年再再站上舞台，陳念琴珍惜老天的安排，甚至奧運延期一年，也讓她有時間接受治療重返舞台，「奧運第五名」是天主給她最美的禮物。

陳念琴寫下2600字抗癌心情也引起廣大網友回應，新竹市長林智堅、目前就讀的清華大學、立委王婉諭、主持人吳建恆、歌手阿爆、滅火器等人，都留言給她加油打氣，甚至有網友被陳念琴的正能量感動到起雞皮疙瘩，直呼「你太強了，敬禮」。

▲陳念琴2600字抗癌心情太勵志　4千網友含淚敬禮：起雞皮疙瘩。（圖／翻攝陳念琴臉書）

▲陳念琴2600字抗癌心情太勵志　4千網友含淚敬禮：起雞皮疙瘩。（圖／翻攝陳念琴臉書）

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