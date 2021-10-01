誤打BNT原液25人最新狀況！陳時中：7人留院觀察、3人有症狀

▲新北市三峽恩主公醫院日前傳出誤打BNT原液事件，圖為BNT疫苗資料照，與事件無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北恩主公醫院發生誤打BNT原液，共有25名民眾注射未稀釋疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日說明，據他了解，目前有症狀者有3位、留院觀察7位。

新北市衛生局9月27日通報，恩主公醫院於鶯歌區永福宮接種站執行BNT接種作業時，發現疫苗消耗數量異常，經該院所調查，共25人接種未稀釋的BNT疫苗。值班人員將未開封的25瓶BNT疫苗，誤判為接種後的剩餘劑量，故以未稀釋的疫苗原液每瓶各抽取0.3ml提供民眾接種，導致此次異常接種事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中今日表示，上午收到訊息，目前案件中出現症狀者有3人，已有6人出院，另有7人持續留院觀察。

指揮中心表示，依據該疫苗臨床試驗及國際含英國及美國等相關指引顯示，大部分為接種後產生可能出現較明顯局部或全身性反應(如接種部位疼痛、紅腫等常見副作用)，惟尚未發現嚴重不良反應。另針對mRNA疫苗接種後可能發生之心肌炎及心包膜炎，大部分發生於接種後約7天，且接種第二劑發生機率較第一劑高。

至於是否接種第二劑，張上淳日前表示，指揮中心與衛生局已經要求盡快蒐集國外或BNT原廠誤打相關狀況與處理方式，後續會請ACIP召開正式會議，給予指揮中心後續處理建議。