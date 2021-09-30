殉職飛官羅尚樺妻順利產女　侯友宜紅眼眶「失去至親的痛我懂」

▲羅尚樺妻子產下女兒「小玉米」，羅尚樺代表物泰迪熊一路陪同，惹人熱淚。（圖／翻攝自Facebook）



記者黃巈禾／綜合報導

空軍2架F-5E戰鬥機3月22日發生擦撞墜毀，26歲的飛官羅尚樺當場殉職，當時羅尚樺的妻子已懷有2個月身孕，她昨（29日）順利產下女兒。痛失愛子的新北市長侯友宜看完羅尚樺妻子的思念文，也有感而發表示「去至親的痛，我曾有過，真的，我懂。」

「尚樺爸爸，在天上的您一定聽到了小玉米呱呱墜地的第一聲啼哭。」侯友宜30日在臉書表示，得知羅尚樺的女兒「小玉米」出生時，心裡滿是歡喜與感激，也再次想起今年悲傷的春分時節，羅尚樺執行飛行任務時，不幸自屏東旭海上空壯烈犧牲，用英勇年輕的生命，成就軍人對家國無可救藥的奉獻情懷。

侯友宜指出，捍衛國土領空，是羅尚樺一輩子的任務與榮光，當國軍戰機氣勢萬鈞飛行，疾速衝破劇烈顛簸的凶險雲層，那是堅守也是驕傲，更是2300萬人安居樂業的最大倚靠，「警察出身的我，能體會以生命捍衛摯愛的那種堅持；我始終覺得，尚樺少校仍在他熱愛的那片天空深處，帶著使命騰空疾飛」。

侯友宜提到，因愛而生的小玉米，此刻來得如此珍貴溫暖，祝福她平安、健康，快樂長大，在未來的日子裡，延續媽媽的深情和勇敢，承繼爸爸舍我其誰的決心與堅強；也要特別為秀宇媽媽（羅尚樺妻）加油，IG寫下的「記得答應我的陪著我每一天」，曾讓他多次紅了眼眶，「失去至親的痛，我曾有過，真的，我懂。」

侯友宜說，接下來將要一人肩負起養育孩子的重責，辛苦了，「此時此刻，我雙手合十祈求上天，讓秀宇媽媽在接下來的人生中，平安喜樂。請秀宇媽媽相信，辛苦和幸福總是並存的，否極泰來會更多一點」。