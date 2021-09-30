醉漢自願幫找失蹤男…救難隊一喊名字　他舉手大叫：我在這裡啦！

▲穆特魯喝醉後在樹林裡閒逛數小時，結果妻子報案請救難隊幫找人。（圖／翻攝自推特／@ntv）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其一名男子日前喝醉酒後在樹林裡遊蕩，結果遇見尋找失蹤人士的救難隊，他就自告奮用跟著他們一起搜救，沒想到幾個小時後，救難隊突然大聲喊了失蹤人士的名字，這名醉酒男子竟立刻舉手說，「我在這裡！」

根據《每日郵報》報導，住在土耳其西北部布爾薩省（Bursa）伊內格爾市（Inegöl）的50歲男子穆特魯（Beyhan Mutlu）28日和朋友喝完酒後，醉醺醺地走進樹林裡遊蕩。過了幾個小時後，他遇見進入樹林裡尋找一名失蹤男子的救難隊，就自告奮勇一起幫忙搜索。

結果搜索了數個小時後仍就沒進展，這時其中一名救難隊員突然對著樹林喊了一聲失蹤男子的名字，沒想到穆特魯聽到立刻大聲回應說，「我在這裡！」原來穆特魯就是他們要找的失蹤男子，因為他喝醉後好幾個小時未返家，妻子又找不到人，才會報警請求協助。

穆特魯隨後就被帶去警局製作筆錄，並被救難人員送回家，目前不確定他是否會因此面臨相關刑責或處罰。

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1. Beyhan Mutlu of Inegöl district (Bursa province) went out of town, met his friends, had a few drinks too many. And, on his way back home, he found police officers and rescue teams searching for somebody and joined them in the search. pic.twitter.com/fqqMeyl8P4 — Rezvani | seeking not to persuade by anger or pity (@JrRezvani) September 29, 2021

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