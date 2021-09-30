「誤打BNT原液」增3人住院！男大生心跳狂飆120、手臂不舉

▲新北市三峽恩主公醫院日前傳出誤打BNT原液事件。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／新北報導

新北三峽恩主公醫院日前發生誤打BNT原液事件，共有25位民眾遭注射未稀釋疫苗。院方立即啟動相關措施，原有9人住院觀察，但今又傳有一名男大生出現心跳狂飆120等不適症狀入院觀察，而母親也因手臂無力同樣入院檢查。對此，院方僅低調表示，新增3人預防性住院，另有3人已出院，25人狀況目前正常。

恩主公醫院27日於鶯歌永福宮社區接種站進行BNT疫苗接種時，因現場醫療作業疏忽，造成25名民眾接種原液，包含11位男性、14位女性，年齡分布18-65歲間。院方日前召開記者會說明，共有9人住院觀察，而後續再傳出陸續有民眾入院。

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今日又傳有一名18歲男大生出現心跳狂飆120、手臂無力等不適症狀入院觀察，而母親也同樣有手臂無力的狀況，一起入院檢查。對此，恩主公僅低調回應，起初是9位民眾住院觀察，昨天再加1位預防性住院，而今早則是3人入院；但另有3民眾已經出院，因此目前尚在院內的共有10人。

新北衛生局長陳潤秋表示，已停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處，衛生局也召集醫療專家學者組成專案小組進行調查，要求醫院加強人員訓練及落實所有環節，若無改善，最重可中止疫苗施打合約處分。同時也會通知各醫療院所，強化接種流程的確認機制，徹底防止類似事件再次發生。