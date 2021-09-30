看Toyz才驚覺…販毒至少「蹲牢10年」！網喊不夠重：台灣已經佛心

▲劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）



記者黃可昀／綜合報導

《英雄聯盟》S2冠軍選手劉偉健（Toyz）販賣二級毒品大麻，且持有數量宛如中盤商這麼多，29日遭台中地檢署羈押，未來將會面對無期徒刑或10年以上有期徒刑。消息曝光後，外界除了對名人販毒感到震驚外，也驚覺原來「販毒是重罪」，刑責10年起跳。

一名網友在PTT貼出法律條文，依照《毒品危害防制條例》第4條第2項規定：製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。Toyz販賣的大麻即屬於二級毒品，原PO驚訝表示，「平常看警察破獲毒販都沒啥感覺，現在看到Toyz要面臨如此高的刑責，有沒有驚覺販賣毒品是重罪？

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▲劉偉健Toyz被羈押，同夥40萬交保。（圖／記者白珈陽攝）



網友認為，「販毒能傷害的人數遠遠超過殺人能傷害的人數，而且販毒造成的社會成本更高」、「這常識好嗎？販毒本來刑責就很重」、「製造、運輸跟販賣本來就不輕了，不然你以為被抓到的都說自己施用是為什麼」、「其他國家都死刑，台灣超peace」、「周遭國家大多是死刑台灣根本佛心」、「也沒有很重啊，不夠重。」其中一則留言提到，「二級低消行情是12年左右，關三分之二才比較容易報假釋，也就是要蹲到8~9年半。」

據了解，台中地檢署先前在偵辦毒品案時，一名小藥頭供出上手就是握有70萬粉絲的前電競選手Toyz，警方28日前往Toyz三重住處搜查，搜出200顆大麻菸彈，規模幾乎是中盤商，後續將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑，並在服刑結束後驅逐出境。