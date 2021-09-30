Toyz住處起出200顆大麻煙彈！涉嫌販毒　裁押「蹲牢關鍵曝 」

▲劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

知名電競選手、曾在《英雄聯盟》S2奪得冠軍的「Toyz」劉偉健29日驚傳涉毒遭逮，檢警在其三重住處查獲200顆大麻煙彈，當即將劉帶回偵訊，訊後聲請羈押。台中地院審酌，劉嫌涉犯販售第二級毒品，罪嫌重大，有相當理由認為有逃亡之虞，認非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行之程序，且有羈押之必要，認檢察官聲請羈押為有理由，裁定准予羈押。

據了解，本案係因台中地檢署緝毒組與彰化刑大聯手於8月份偵辦毒品案，過程中意外發現犯嫌與電競名人往來甚密，還有藥頭咬出上手是劉偉健，立即溯源循線北上追查；經檢察官指揮警方蒐證後，發現劉偉健涉嫌在網路販賣大麻煙彈，懷疑其是中盤商，28日指揮彰化縣警局刑大，到劉偉健三重住處搜索，並起出200顆大麻煙彈，當即將其帶回偵辦。

根據毒品危害防治條例第4條，製造、運輸、販賣二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。緝毒組檢察官黃秋婷認為劉偉健涉嫌販毒，29日晚向台中地院聲請羈押劉，並持續追查。

台中地院審酌後，認為劉偉健涉犯販責第二級毒品未遂罪之犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞，認非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行之程序，且有羈押之必要，認檢察官聲請羈押為有理由，裁定准予羈押，但未禁止接見、通信；另名同案楊姓被告則認為雖有羈押原因，但無羈押必要，准予40萬元具保。